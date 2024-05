Union Berlin in Malmö: Wer überträgt das Spiel live in TV und Stream?

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Europa League ist Union Berlin am dritten Spieltag in Malmö bereits unter Druck. Wer überträgt das Duell live in TV und Stream?

Zwei Spiele, null Punkte, so ist die Bilanz der bisherigen Europa-League-Saison für Union Berlin. Nach den zwei Pleiten gegen Royale Union Saint-Gilloise (0:1) und in Braga (0:1) liegen die Köpenicker auf dem vorletzten Tabellenplatz und sind beim Auswärtsspiel in Malmö nun unter Druck.

Will die Elf von Urs Fischer die Chance auf ein Weiterkommen in der Europa League wahren, muss beim schwedischen Meister (Donnerstag, 18.45 Uhr) schon fast ein Sieg her. Übertragen wird die Partie im kostenpflichten Stream bei RTL+.

Malmö hat den Start ebenso wie der Bundesligist verpatzt. Die Mannschaft um den Ex-Bremer Moisander verlor am ersten Spieltag gegen Braga (0:2) und auch am zweiten bei Royale Union Saint-Gilloise (2:3) - und liegt so sogar noch hinter den Berlinern am Tabellenende der Gruppe G.