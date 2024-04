Union Berlin im Star-Trek-Trikot gegen Spitzenreiter Leverkusen

Der 1. FC Union Berlin wird im kommenden Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in einem Sondertrikot auflaufen. Hauptsponsor "Paramount+" tauscht sein Logo aus.

In diesem Trikot tritt Union Berlin gegen Leverkusen an. 1. FC Union Berlin

Für Union Berlin wird das kommende Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eine große Herausforderung, schließlich ist die Werkself seit mittlerweile 40 Spielen ungeschlagen und souveräner Tabellenführer. Für die Eisernen geht es derweil nur noch um den Klassenerhalt, aktuell beträgt das Polster auf Platz 16 neun Punkte.

Es muss also noch der ein oder andere Zähler her, am besten schon gegen Leverkusen. Gegen die Werkself werden die Köpenicker in einem besonderen Trikot auflaufen, Hauptsponsor "Paramount+" wartet mit einer exklusiven Sonderedition auf. Der Streaming-Dienst tauscht dafür das eigene Logo gegen eine Marke aus dem Paramount-Universum. Das ikonische Sternenflotten-Delta aus der Serie "Star Trek: Discovery" wird einmalig die Brust der Union-Trikots zieren. Die finale Staffel der Serie ist ab dem 4. April bei Paramount+ zu sehen.

Mit dieser könne Unions Trainer Nenad Bjelica zwar "gar nichts anfangen, solche Serien habe ich nicht gesehen", inspirieren ließ er sich dennoch. "Vielleicht müssen wir wie die Außerirdischen spielen", so der 52-Jährige auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Extra-Trikot für die Einlaufkinder

Auch die Einlaufkinder werden am Samstag ein exklusives Trikot tragen. Die "Mittelbrandenburgische Sparkasse", ein weiterer Union-Sponsor, verzichtet auf seine Logo-Präsenz auf den Trikots der Kinder und macht die Brust frei für die "Superwelpen" Chase, Rubble, Skye, Marshall und Liberty aus "Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm".

Die streng limitierten Sondereditionen der Union-Trikots sind laut Vereinsangaben seit Donnerstag um 10 Uhr online und in den Union-Zeughäusern Bahnhofstraße, Ring-Center und Waldseite erhältlich.