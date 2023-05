Union Berlin hat sich die Königsklasse verdient

Was im Fußball mit eher überschaubaren Mitteln im Vergleich zu Top-Vereinen möglich ist, beweist der 1. FC Union auf eindrucksvolle Weise. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Jannis Klimburg.

Nach den Plätzen 11, 7 und 5 in den ersten drei Bundesliga-Jahren der Klub-Historie haben sich die Eisernen mit Rang 4 nun erstmalig für die Champions League qualifiziert. Der Klub aus Berlin-Köpenick hat sich rasch, aber auch sukzessive im Oberhaus etabliert - und hat am Samstag einen weiteren Meilenstein aufgestellt.

Die Königsklasse stellt Neuland für die Hauptstädter dar. Das war auch in den zurückliegenden beiden Jahren in der Conference- und Europa League der Fall gewesen. Und auch in diesen Wettbewerben hat sich der Verein teuer verkauft - wenn man beispielsweise nur an das Weiterkommen gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam zurückdenkt.

Vermutlich haben die Fans vor einigen Jahren, noch nicht mal bei abendlichen Skatrunden unter Einfluss von ein paar Kaltgetränken, über solch utopische Zukunftsvisionen gewitzelt. Damals undenkbar, aber wahr: Es ist Realität geworden.

Das große Ganze macht den Unterschied

Also warum sollte der 1. FC Union nun nicht den nächsten Schritt auf dieser wahnsinnig steilen Erfolgsleiter gehen und für die Champions League gewappnet sein? Es sind nicht die großen Einzel- und Unterschiedsspieler, die den Erfolg ausmachen, sondern das große Ganze. Union kommt über das Kollektiv, und damit ist nicht nur die Mannschaft bis zum Spieler Nummer 28 gemeint.

Das Trainerteam, alle weiteren Mitarbeiter sowie Funktionäre im Klub und natürlich auch die Anhänger haben einen Anteil daran, dass sich der FCU in der Beletage des deutschen Fußballs in einer elitären sowie illustren Runde von Spitzenvereinen wie Bayern München, Borussia Dortmund oder auch RB Leipzig festgebissen hat.

Geldregen winkt

Union lässt sich so als eine Art Gesamtkunstwerk beschreiben. Maßgeblich durch die beiden Macher Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, und Trainer Urs Fischer. Auf die beiden Protagonisten kommt eine spannende Herausforderung zu. Denn der Klub dringt damit in neue Sphären ein. Allein durch die Teilnahme an der Gruppenphase winkt den Köpenickern ein Geldregen von etwa 15,2 Millionen Euro. Nun hat Ruhnert mehr Groschen zur Verfügung, um einen Kader zu basteln, der für die Königsklasse gerüstet ist.

Klar ist auch, dass sich nun ganz andere Kaliber nach Köpenick lotsen lassen. Vielleicht wird diesmal der eine oder andere Unterschiedsspieler dabei sein. Auch wenn die Verantwortlichen - wie in der Vergangenheit auch - darauf achten werden, dass die Charaktereigenschaften der Neuzugänge zum Kader passen.

Das machte ein Teil der Erfolgsgeschichte aus - und sein Gesicht respektive seine Transferpolitik sollte Union Berlin nicht groß verändern. Denn das hat schließlich zu diesem Höhenflug, der seit einigen Jahren anhält, beigetragen.