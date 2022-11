Union bekommt Ajax - Volland trifft Bayer - Lewandowski gegen CR7

Die Vorrunde ist vorbei - nun steht die K.-o.-Runde an. In den Play-offs trifft Leverkusen auf seinen Ex-Stürmer Kevin Volland und Monaco. Union misst sich mit Ajax. Zudem kommt es zum Gigantentreffen zwischen Barcelona und ManUnited.

Bayers Wiedersehen mit Monacos Volland

Bayer 04 Leverkusen rettete sich mit zwei Remis zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase vor Atletico als Dritter in die Europa League. In den Play-offs trifft die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso auf die AS Monaco um den früheren Bayer-Stürmer Kevin Volland und den vom FC Bayern ausgeliehenen Keeper Alexander Nübel.

Union bekommt Ajax

Union Berlin hat mit drei 1:0-Siegen in der Europa League noch den Sprung in die Play-offs geschafft. Der am 13. Spieltag abgelöste Tabellenführer der Bundesliga bekommt es dort mit Ajax Amsterdam zu tun. Die von Alfred Schreuder trainierten Niederländer verloren am Wochenende ebenfalls die Tabellenführung nach der 1:2-Niederlage gegen Verfolger PSV Eindhoven.

Barcelona gegen United - Lewandowski gegen CR7

Der FC Barcelona, Gruppengegner des FC Bayern in der Champions-League-Vorrunde, bekommt den namhaftesten Gegner aus der Europa League zugelost. Für Robert Lewandowski geht es gegen Manchester United und dessen Offensivspieler Cristiano Ronaldo. 2009 war dieses Duell ein Champions-League-Finale - die Katalanen siegten 2:0, auch weil Messi per Kopf traf.

Play-offs im Februar - Freiburg kann noch zuschauen

Die Play-offs in der Europa League werden zwischen dem 16. und dem 23. Februar 2023 ausgespielt. Die Sieger dieser acht Duelle treffen dann vom 9. bis 16. März im Achtelfinale auf die Gruppensieger der EL-Vorrunde. Erst dann steigt der SC Freiburg ein, kann aber im Falle eines Weiterkommens von Union und/oder Leverkusen nicht auf einen Bundesliga-Gegner treffen.