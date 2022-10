"Unheimlich viel Zuspruch": Kärwa-Push für die SpVgg?

Hansa Rostock ist am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei der SpVgg Greuther Fürth zu Gast. Gelingt den Franken der zweite Saisonsieg?

Man wolle es fußballerisch besser machen als zuletzt, sagte Marc Schneider gleich eingangs der Spieltags-PK am Donnerstag sicherlich auch angesichts der zuletzt dürftigen Vorstellung in Regensburg (2:2). Mit Rostock trifft das Kleeblatt auf ein Team, das zuletzt auch nicht überzeugt und in den letzten sechs Spielen nur einen Sieg geholt hat (vier Punkte). Steht also auch der Gegner unter Druck? "Die halbe Liga hat den Druck zu punkten", meinte Schneider angesichts der engen Tabellenkonstellation ab Platz 10, auf dem die Kogge mit 13 Zählern rangiert.

Kopfsache: Fürth und die Führungen

Mit einem Sieg könnte Fürth (9 Punkte) also heranschnuppern an den Kontrahenten, dessen Stärken Schneider im Umschaltspiel, einer guten Organisation und soliden Defensive sieht. Gegen den Aufsteiger wollen die Franken auch einer Statistik entgegenwirken, die "keinen Spaß macht", wie der Schweizer Coach gestand. In sechs Partien lag die SpVgg in dieser Saison vorne, in keinem dieser Vergleiche gingen die Mittelfranken auch als Sieger vom Platz.

Als extreme Kopfsache bezeichnete Schneider dies: "Wenn du mal was hast, hast du auch was zu verlieren. Davon wollen wir uns lösen, um auch einen Vorsprung ins Ziel zu bringen." Es gelte der "gewissen Angst und dem gewissen Druck, der manchmal lähmt", entgegenzuwirken und mutiger aufzutreten, forderte der 42-Jährige. "Es geht vor allem um die Haltung."

Gefreut hat sich Schneider über die Unterstützung der Fans bei einer Autogrammstunde am Sonntag auf der Fürther Kärwa, nachdem sich die Fans nach der schlechten Leistung von Regensburg noch am Freitag "not amused" gezeigt hatten. "Es war sehr positiv, wir haben unheimlich viel Zuspruch erhalten. Das gibt uns allen ein sehr gutes Gefühl, dass wir dieses Zusammengehörigkeitsgefühl spüren. Das nehmen wir uns sehr zu Herzen. Den Zuspruch in dieser Situation so zu kriegen, spricht für die Leute hier."

Meyerhöfer rückt erstmals in dieser Saison in den Spieltagskader

Positive Nachrichten gibt es auch im personellen Sektor: Rechtsverteidiger Marco Meyerhöfer wird nach rund sechs Monaten sein Comeback - zumindest im Aufgebot - feiern. "Er ist nicht so im Saft, dass er beginnen kann, aber er ist absolut eine Alternative und wird im Kader dabei sein", bestätigte Schneider.