"Unheimlich viel Potenzial" - Unterhaching holt Simic

Die SpVgg Unterhaching hat sich mit Noa-Gabriel Simic verstärkt. Von dem erst 19-Jährigen erhofft sich der Drittligist "Dynamik und Kreativität" für die Offensive.

Simic kommt von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund, war in der vergangenen Saison allerdings an den Nordost-Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt ausgeliehen. Für die Thüringer erzielte der Rechtsaußen in zwölf Einsätzen ein Tor, zudem bereitete er einen weiteren Treffer vor.

"Mit Gabi bekommen wir einen sehr talentierten jungen Spieler, der über sein Tempo und seinen starken linken Fuß kommt", kommentierte Hachings Sportdirektor Manfred Schwabl die Neuverpflichtung. "Er bringt unheimlich viel Potenzial mit und hat letztes Jahr bereits Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt. Für uns gilt es, ihn weiterzuentwickeln und sein Potenzial auszuschöpfen."

Simic: "Ich bin sehr glücklich"

Simic besitzt sowohl die deutsche wie auch die kroatische Staatsbürgerschaft, für Kroatien kam er im Juniorenbereich zu zwei Länderspieleinsätzen.

"Ich bin sehr glücklich, Teil der SpVgg Unterhaching zu werden und freue mich auf die kommende Zeit in der 3. Liga.", sagte Simic. "Das Team und das Umfeld haben mich sofort überzeugt, und ich bin fest entschlossen, meinen Beitrag zum Erfolg des Vereins zu leisten."