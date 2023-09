"Unheimlich stolz und glücklich": Bayern verpflichten ehemaligen NBA-Champion Ibaka

Der Transfer-Coup ist perfekt: Der FC Bayern Basketball hat sich mit dem ehemaligen NBA-Spieler Serge Ibaka auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Das teilte der Verein am Samstag offiziell mit.

Bereits seit einigen Tagen kursierten entsprechende Spekulationen in der Gerüchteküche, nun ist es offiziell. Die Basketballer des FC Bayern komplettieren knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart ihre Kaderplanung mit einem großen Namen aus der NBA: Serge Ibaka hat beim FCBB einen Vertrag für die kommende Spielzeit unterschrieben.

Der 33-jährige Center, der in der NBA zuletzt im Trikot der Milwaukee Bucks auflief, traf bereits am Freitagvormittag in der bayerischen Landeshauptstadt ein, absolvierte den Medizincheck und "besiegelte abends per Handshake mit Vereinspräsident Herbert Hainer am Rande der Bundesliga-Partie gegen Bayer 04 Leverkusen" den Deal, wie es in einer Vereinsmitteilung heißt.

Wir sind überzeugt, dass er nicht nur sportlich eine enorme Verstärkung und zugleich eine Bereicherung für den deutschen Basketball sein wird. FCB-Präsident Herbert Hainer

"Wir sind unheimlich stolz und glücklich, dass ein so hoch dekorierter Athlet wie Serge Ibaka an unseren Weg glaubt", freut sich Hainer über den Neuzugang. "Wir sind überzeugt, dass er nicht nur sportlich eine enorme Verstärkung und zugleich eine Bereicherung für den deutschen Basketball sein wird. Ich bin mir sicher, dass gerade unsere jungen Spieler massiv von seiner großen Erfahrung profitieren werden."

Serge Ibaka: Über 1000 Spiele NBA-Erfahrung

Ibaka selbst sprach von einem "Privileg", sich dem FC Bayern, "diesem historischen, weltweit bekannten Sportverein", anzuschließen. Er wolle dabei helfen, dass auch die Basketballer "an die europäische Spitze" gelangen. Ein entscheidender Faktor für seine Entscheidung pro FCBB sei auch Head Coach Pablo Laso gewesen, "Für mich ist er einer der besten Trainer der Welt". Unter Laso spielte Ibaka bereits bei Real Madrid.

Der ehemalige spanische Nationalspieler mit kongolesischen Wurzeln kann auf eine 14-jährige Karriere in der NBA mit insgesamt 919 Einsätzen in der Regular Season (12 Punkte, 7,1 Rebounds und 1,9 Blocks im Schnitt bei 51,3 Prozent Feldwurfquote und 35,9 Prozent von der Dreierlinie) sowie 152 Play-off-Spielen zurückblicken.

Seine Karriere in der besten Basketballliga der Welt begann 2009 bei den Oklahoma City Thunder, wo er an der Seite von Kevin Durant und Russell Westbrook 2012 die NBA Finals erreichte. Ibaka erarbeitete sich den Ruf als einer der besten Shot-Blocker der Liga und wurde dreimal ins All-Defensive First Team gewählt. Nach einem kurzen Zwischenstopp bei den Orlando Magic krönte er sich 2019 als wichtiger Rotationsspieler bei den Toronto Raptors zum NBA-Champion.

Ibaka: "Habe noch sehr viel Feuer in mir"

Anschließend spielte er noch für die L.A. Clippers sowie die Milwaukee Bucks, wo er in der vergangenen Saison allerdings kaum mehr eine Rolle spielte. Nach einem Trade im Februar zu den Indiana Pacers sowie seiner anschließenden Entlassung war er seither ohne Team.

In den vergangenen Jahren hatte Ibaka immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, unter anderem musste er am Rücken operiert werden. Nun will er in München neu angreifen: "Ich hatte eine lange NBA-Karriere, doch dieses neue Kapitel gehe ich mit sehr viel Enthusiasmus an - ich habe noch sehr viel Feuer in mir und liebe das Spiel."