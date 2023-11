"Unheimlich stolz": Aubstadt knackt die magische 40-Punkte-Marke

Nach dem turbulenten Ende der vergangenen Spielzeit mit dem Abstiegskampf und der Steuer-Razzia mitten in der Saisonplanung befindet sich der TSV Aubstadt aktuell wieder in ruhigeren Gewässern. Mit dem 3:0 in Bamberg knackte die Grell-Elf frühzeitig die magische 40-Punkte-Marke und dürfte mit dem Abstieg also nichts mehr zu tun haben.

Dass seine Mannschaft mit dem 3:0-Sieg im ober-unterfränkischen Duell beim FC Eintracht Bamberg mit nunmehr 40 Punkten am zweiten Rückrunden-Spieltag den Klassenerhalt vermutlich geschafft habe, konnte hinterher dem Trainer des TSV Aubstadt Julian Grell nur ein müdes Lächeln entlocken. "Wenn mir das nach dem drohenden Abstieg in der letzten Runde und der Razzia-Geschichte mitten in die Saisonplanung hinein im Juli angeboten worden wäre, dann hätte ich sofort unterschrieben. Wenn man sieht, wie wir jetzt als Dritter vier Punkte hinter dem Zweiten Vilzing dastehen, dann bin ich unheimlich stolz." Sagte Grell vier Tage nach der 0:4-Pokal-Packung in Illertissen noch auf dem Spielfeld des Bamberger Fuchspark-Stadions. Die erwartete Reaktion nach jener Enttäuschung ist gekommen. Seine Truppe hat den Gastgeber in allen Belangen überragt und mit gefühlten 90 Prozent Ballbesitz beherrscht. Dass man sie auch "TSV Reaktion" Aubstadt nennen könne, gefalle ihm deshalb nicht, "weil da immer ein Negativerlebnis vorausginge. Also lieber nicht so viele gute Reaktionen nötig werden lassen."

Erwartungen übertroffen

Vor dieser vierten Regionalliga-Saison habe man mit einem solch positiven Saisonverlauf nicht rechnen können, "trotz einer kleinen Ergebnis-, nicht Leistungsdelle", verrät Grell. Zumal in der vorherigen der Klassenerhalt erst am drittletzten Spieltag gesichert werden konnte. Zudem deuteten die Neuzugänge, die durchwegs aus der Verbands- und Landesliga, ja sogar eigenen Jugend und zweiten Mannschaft kamen, nicht unbedingt darauf hin, dass man in der Saison 23/24 zu einem solchen Höhenflug ansetzen würde. An sechs Spieltagen war man Tabellenführer, nie schlechter als Vierter.

Außerdem wurde mit Julian Grell (36) ein Cheftrainer installiert, der zuvor als Mittelstürmer neun Jahre lang beim TSV in der Bayern- und Regionalliga spielte, zwar die A-Lizenz besitzt, als Trainer aber nur Erfahrung aus der Landesliga (Euerbach) und der Kreisliga (TSV Aubstadt II) sowie zwei Monate lang als Co-Trainer im "Retter-Duo" Francic/Grell mitbrachte. Zu sich auf die Bank holte er als Co-Trainer zwei gute Bekannte mit Alexander Sarwanidi, zuvor Trainer in der Kreisliga und U17-Bezirksoberliga, sowie Martin Schendzielorz (Kreisliga): Alles in allem nicht Spitzenteam-verdächtig.