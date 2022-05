"Unheimlich spannendes Profil": Schalke holt Abwehrtalent Cissé aus Belgien

Der FC Schalke 04 hat Ibrahima Cissé für die kommende Saison verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von KAA Gent.

Lediglich zwei Profieinsätze hat Cissé bislang für Gent absolviert, in der belgischen Jupiler Pro League kam er im Januar zu einem Kurzeinsatz, in der Conference League stand er im Dezember eine knappe halbe Stunde auf dem Platz. Ansonsten lief der 1,96 Meter große Innenverteidiger meistens im Nachwuchsbereich des ehemaligen Champions-League-Starters auf - weckte aber trotzdem das Interesse des FC Schalke.

Ibrahima bringt alles mit, was es braucht, um ein richtig guter Fußballer zu werden. Sportdirektor Rouven Schröder

Die Königsblauen statten den Defensivmann mit einem ligaunabhängigen Vertrag bis 2026 aus. "Ibrahima bringt alles mit, was es braucht, um ein richtig guter Fußballer zu werden", wird Sportdirektor Rouven Schröder in einer Mitteilung des Zweitliga-Spitzenreiters zitiert. "Er besitzt nicht nur ein unheimlich spannendes Profil, sondern hat auch einen guten Charakter. Wir sind davon überzeugt, dass er in Zukunft ein wichtiger Baustein in unserer Abwehr sein wird. Daran werden wir gemeinsam mit ihm arbeiten."

"Schalke ist ein großer Schritt für mich, auf den ich mich sehr freue und vor dem ich großen Respekt habe", sagt Cissé selbst. "Ich habe viel über Schalke gehört und gelesen, es ist ein toller Klub mit einer großen Historie."

Der Juniorennationalspieler Malis, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, spielt seit 2019 in Gent. Zuvor trug er das Trikot des französischen Klubs LB Châteauroux.