Unglücksrabe Kainz: Darum hat sein kurioses Elfmetertor nicht gezählt

Als Florian Kainz am Dienstag im Elfmeterschießen angetreten und kurios verwandelt hatte, schien für den ersten Moment alles normal weiterzulaufen. Doch bei seiner Verwandlung stimmte was nicht, was vom Gespann auch nach kurzer Überprüfung erkannt und zurecht aberkannt wurde. Die Regeln sind in diesem Fall eindeutig.

Rutschte weg, schoss sich den Ball gegen das Standbein und wunderte sich zunächst: Kölns Florian Kainz. imago images/Revierfoto