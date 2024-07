Unglückliche Ordner-Grätsche: Morata verletzt sich am Knie und humpelt

Das intensive und anstrengende EM-Halbfinale hatte für Alvaro Morata ein unangenehmes Nachspiel. Denn Spaniens Kapitän humpelte plötzlich. Von schwerwiegenden Folgen wird momentan aber nicht ausgegangen.

Mit seinen 31 Jahren ist Alvaro Morata ein Leitwolf im spanischen EM-Team - und Kapitän zugleich. In allen sechs Partien vertraute Nationaltrainer Luis de la Fuente bislang auf seinen Routinier im Sturm, dieser zahlte das Vertrauen bei fünf Startelfeinsätzen samt Joker-Auftritt beim 1:0 gegen Albanien am 3. Spieltag mit bislang einem Tor zurück.

Doch plötzlich machten Bilder von einem humpelnden Morata die Runde - und manch ein Fan der Iberer dürfte an ein Fehlen im bevorstehenden EM-Finale am Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gedacht haben. Wenn es in Berlin gegen England oder Holland geht.

Ordner im toten Winkel

Was war passiert? Direkt nach Schlusspfiff des erfolgreich gedrehten Spiels gegen Frankreich (2:1 nach frühem 0:1), als die spanischen Spieler und Betreuer bereits mit den eigenen Fans in der Münchner Allianz-Arena ausgiebig feierten, passierte ein kleines Unglück.

Weil ein Flitzer gen Pulk gerannt war, schalteten sich Ordner ein - und einer von ihnen rutschte mit Sneakern unglücklich sowie leicht von hinten in den stehenden Morata hinein. Der spanische Profi hatte den Ordner nicht kommen sehen, konnte sich zwar auf den Beinen halten, fasste sich im Anschluss aber mit leicht entnervtem Blick ans rechte hintere Knie. Der aktuell bei der AC Milan als Neuzugang gehandelte Torjäger von Atletico Madrid humpelte anschließend zu seiner Mannschaft und posierte mit schmerzverzerrtem Blick für das obligatorische Siegerfoto.

"Ich glaube nicht, dass es etwas Schlimmes ist"

"Es ist das Knie", bestätigte kurz darauf auch Teamarzt Oscar Luis Celada die erlittene Verletzung des Angreifers. Laut spanischen Medien war der Schlag aber wohl nicht schwerwiegend, für den Moment wird keine ernsthafte Blessur erwartet. "Ich glaube nicht, dass es etwas Schlimmes ist. Er hat etwas am Bein. Aber wir müssen morgen abwarten", sagte dazu noch Spaniens Trainer de la Fuente.

Nach SID-Informationen handelte es sich übrigens um einen Ordner des spanischen Verbandes, keinen von der UEFA.

Kurios: Eine ähnliche Szene hatte sich bereits während der EM-Vorrunde nach dem Spiel zwischen Portugal und der Türkei (3:0) ereignet. Ein Ordner, der Superstar Cristiano Ronaldo vor einem der vielen Flitzer beschützen wollte, war hier in Goncalo Ramos gerutscht. Nach seinem schmerzhaften Sturz rappelte sich dieser wieder auf, warf dem Ordner einen bösen Blick zu - und humpelte anschließend vom Platz.