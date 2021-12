"Unglaubliches Gefühl": Schmid als "Rookie of the Year" ausgezeichnet

Matthias Schmid ist als zweiter deutscher Golfer nach Martin Kaymer als bester Neuling der European Tour ausgezeichnet worden.

Lässt auf der European Tour aufhorchen: Matthias Schmid. imago images/Action Plus

Das Turnier-Komitee verlieh dem 24-jährigen Regensburger am Dienstag den Titel "Rookie of the Year", nachdem Schmid bei nur wenigen Turnierteilnahmen als Profi bereits die Qualifikation für die neue Saison der DP World Tour (ehemals European Tour) geschafft hatte.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte Schmid. "Dass ich mir nach nur sieben Starts eine Karte für die DP World Tour gesichert habe, macht mich stolz, und diese Auszeichnung ist ein wunderbarer Bonus und eine schöne Belohnung für die harte Arbeit, die ich geleistet habe."

Der ehemalige Europameister hatte in diesem Sommer bei der British Open als bester Amateur die "Silver Medal" erhalten. Nach dem prestigeträchtigen Majorturnier war Schmid ins Profilager gewechselt und hatte dort mit zwei Top-Ten-Platzierungen überzeugt. Der frühere Weltranglisten-Erste Martin Kaymer war 2007 als bester Jungprofi ausgezeichnet worden.