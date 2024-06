Unglaubliche Zahlen: Diese Titel hat Nikola Karabatic alle gewonnen

Der vielleicht Größte aller Zeiten? Ein Blick auf seinen Trophäenschrank bestätigt diesen Eindruck: Nikola Karabatic hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt - und das mehrfach: Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger. Seine Titelsammlung liest sich wie ein Märchen.

Einmaliger Moment? Nicht für Nikola Karabatic - gleich vier Mal wurde er in seiner Handballkarriere Europameister. Sascha Klahn

"Mit seinen vielen Goldmedaillen steht er allein da", sagte Frankreichs Nationaltrainer Guillaume Gille nach seinem vierten EM-Triumph über die Erfolge von Nikola Karabatic. Seit seinem Nationalmannschaftsdebüt im November 2002 absolvierte der Rückraumstar mehr als 350 Länderspiele für die Équipe Tricolore. Bis auf die WM 2021, bei der er aufgrund eines Kreuzbandrisses fehlte, hat der dreimalige Welthandballer in dieser Zeit kein großes Turnier verpasst.

Bei den drei größten Nationalmannschaftswettbewerben holte er in den vergangenen 22 Jahren elf Mal die Goldmedaille und wurde sieben Mal ins Allstar-Team gewählt. Bei Welt- und Europameisterschaften gelang ihm jeweils das Gold-Quartett. Zum Abschluss seiner Karriere könnte er dieses auch bei den Olympischen Spielen in seiner Heimat perfekt machen.

Zu den zahlreichen Titeln mit der Nationalmannschaft kommen auf Vereinsebene unter anderem drei Erfolge in der Champions League und über zwanzig Meisterschaften in Frankreich, Spanien und Deutschland. Nikola Karabatic ist der Titelsammler im Handball. "Auch wenn wir erst am Anfang stehen - Nikola könnte der Welthandballer des neuen Jahrhunderts werden", lobt Magnus Wislander den 40-Jährigen.

Die Medaillensammlung von Nikola Karabatic in der Übersicht:

Olympia:

3x Gold (2008, 2012, 2021)

1x Silber (2016)

2x Allstar-Team (2012, 2016)

Weltmeisterschaft:

4x Gold (2009, 2011, 2015, 2017)

1x Silber (2023)

2x Bronze (2005, 2019)

3x Allstar-Team (2007, 2009, 2015)

Europameisterschaft:

4x Gold (2006, 2010, 2014, 2024)

2x Bronze (2008, 2018)

2x Allstar-Team (2004, 2010)

Champions League: 3x (2003 mit Montpellier HB, 2007 mit dem THW Kiel, 2015 mit dem FC Barcelona)

Super Globe: 2x (2013 und 2014 mit dem FC Barcelona)

Deutsche Meisterschaft: 3x (2007, 2008 und 2009 mit dem THW Kiel)

DHB-Pokal: 3x (2007, 2008 und 2009 mit dem THW Kiel)

Französische Meisterschaft: 16x (2002-2005 und 2010-2012 mit Montpellier HB, 2016-2024 mit Paris Saint-Germain)

Französischer Pokal: 9x (2001-2003, 2005, 2010, 2012, 2018, 2021, 2022)

Spanische Meisterschaft: 2x (2014 und 2015 mit dem FC Barcelona)

Spanischer Pokal: 2x (2014 und 2015 mit dem FC Barcelona)

Welthandballer: 3x (2007, 2014 und 2016)