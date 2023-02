"Unglaubliche Leidenschaft": Lieberknecht "zieht den Hut" - nicht nur vor Honsak

Der SV Darmstadt 98 hat mit nunmehr 20 Pflichtspielen ohne Niederlage einigen Grund zu Feiern. Nach dem klaren Sieg in Sandhausen erhielt Doppelpacker Mathias Honsak Sonderlob.

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht war nach dem 4:0 in Sandhausen sehr glücklich. Getty Images

4:0. Dieses deutliche Ergebnis stand am Freitagabend für Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt in Sandhausen fest. Treffenderweise ertönte der Schlusspfiff beim 20. ungeschlagenen Pflichtspiel der Lilien in Serie um 20.20 Uhr.

Zu verdanken hatten die Hessen dieses deutliche Ergebnis ihrer Effizienz, das wussten sie selbst. Coach Torsten Lieberknecht bekam zusätzlich zwei Wünsche erfüllt. Das Team habe es nicht nur "geschafft, bei unserem täglich Brot in der Liga unglaubliche Leidenschaft zu zeigen". Nebenbei sei die taktische Ordnung stets gehalten worden, stellte Lieberknecht laut der Klubwebseite fest. "Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft."

Zufrieden war auch Tobias Kempe, der von einem "sehr guten Auswärtsspiel" sprach. Jeder habe die Duelle gegen einen zweikampfstarken Gegner angenommen - und " gerade 'Honsi' hat mit seinen zwei Treffern gezeigt, wie wertvoll er für uns ist, wenn er fit ist."

Kempes Glaube trotz Honsaks Verletzungen: "Er hat unglaubliche Qualitäten"

Mit Honsi war Mathias Honsak gemeint, der die ersten beiden Tore beigesteuert hatte. Der Österreicher sprach anschließend von einem besonderen Abend. Sich selbst stellte er nicht in den Vordergrund, "überglücklich nach der langen Leidenszeit" war er dennoch. Allein diese Saison litt Honsak je knapp zwei Monate an einem Knochenödem und Rückenproblemen, weswegen der Offensivspieler nach einem Kurzeinsatz vergangene Woche gegen Regensburg nun erst zum zweiten Mal 2022/23 auflief.

An Honsak glaubte einer derweil immer: Kempe. Dieser sprach seinem Mittelfeldkollegen "unglaubliche Qualitäten" zu und verriet: "Ich habe ihm vor dem Spiel gesagt, dass er an seine Stärken glauben soll." Mit Erfolg.