"Unglaublich": Zheng folgt Sabalenka ins Finale

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hatte sich als erste Spielerin für das Endspiel der Australian Open qualifiziert. Ihre Gegnerin wird Qinwen Zheng sein: Die Chinesin gewann gegen Qualifikantin Dayana Yastremska in zwei Sätzen.

Qinwen Zheng hat es geschafft: Die Weltranglisten-15. und in Down Under Zwölfte der Setzliste hat den Ansturm der ukrainischen Qualifikantin Dayana Yastremska abgewehrt und ist mit einem 6:4 und 6:4 ins Fnale eingezogen. Zehn Jahre nach dem Titelgewinn von Li Na steht damit wieder eine Chinesin im Endspiel von Melbourne.

"Es fühlt sich unglaublich an, das Finale zu erreichen. Es ist schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen", freute sich Zheng, die ihrem Team dankte und Worte in Mandarin an die chinesischen Fans richtete.

Gemeinsames Training der beiden Finalistinnen

Sabalenka und Zheng kennen sich gut und standen sich bereits im US-Open-Viertelfinale 2023 gegenüber - mit dem besseren Ende für die Belarussin. "Wir haben hier vor dem Turnier zusammen trainiert, sie spielt sehr gut. Es wird ein tolles Match", sagte Sabalenka, die vor einem Jahr am Yarra River ihren bisher einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen hatte.