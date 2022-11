"Unglaublich, was sie geleistet haben": Schmidt feiert seine Benfica-Mannschaft

Im Champions-League-Sonderheft des kicker hatte Roger Schmidt angekündigt, er und Benfica Lissabon würden in der anspruchsvollen Gruppe H nicht antreten, um hinter Paris Saint-Germain und Juventus Dritter zu werden - Mittwoch sind der 55-Jährige und sein Klub auf kuriose und furiose Weise als Erster ins Ziel gekommen. Der bisherige Höhepunkt des eindrucksvollen Wirkens von Schmidt.

Zeit zum Feiern blieb keine. Durch die Zeitverschiebung hatte der Benfica-Tross nach dem 6:1 bei Maccabi Haifa erst um kurz vor 2 Uhr nachts das Mannschaftshotel erreicht, schon am Morgen ging es Richtung Flughafen. Mit vollem Fokus auf die ausstehenden Aufgaben bis zur WM-Pause. Drei Partien stehen noch an. Zwei davon, nacheinander in Liga und Pokal nun gegen Estoril - der Ex-Leverkusener, in Portugals Hauptstadt als "der große Schmidt" gefeiert, will das erste und vor allem famose Halbjahr veredeln: "Wir haben unglaublich Spaß, freuen uns auf jedes Spiel und wollen zum Jahresabschluss kein bisschen nachlassen."

Inklusive der Champions-League-Qualifikationsspiele gegen Midtjylland und Dynamo Kiew und dem heimischen Pokal ist Benfica unter dem neuen Coach seit 22 Pflichtspielen ungeschlagen, hat nur dreimal unentschieden gespielt, zweimal davon gegen das Starensemble von PSG. Dass Messi und Co. nun in letzter Sekunde überholt wurden, ist jetzt schon historisch. Noch nie hat eine Mannschaft von Benfica in der Gruppenphase 14 Punkte geholt, im Mittelpunkt der Lobeshymnen aber steht die Art und Weise, mit der das Team unter Schmidt spielt und punktet. Der gibt die Komplimente im Gespräch mit dem kicker weiter: "Es ist unglaublich, was diese Mannschaft geleistet hat. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir vor der Gruppenphase schon vier Qualifikationsspiele bestritten haben."

"Es über das Torverhältnis zu schaffen, hatten wir nicht im Kopf"

Schmidt hatte mit seiner Ankündigung, in der namhaften Gruppe nicht nur Platz 3 und das Überwintern in Europa anzustreben, Erwartungen geweckt, räumt aber nun ein, dass selbst seine übertroffen wurden. "Platz 1 in dieser Konkurrenz ist ein großer Moment für Benfica." Einer, den er zwar im Vorfeld der Israel-Reise angestrebt, dabei aber eher auf Schützenhilfe von Juventus spekuliert hat.

Angesichts des gegenüber PSG um vier Tore schlechteren Torverhältnisses schien ein Überflügeln der Franzosen utopisch, wenn diese ihr Spiel in Turin gewinnen. Es gelang durch zwei späte Tore in der 88. Minute und der Nachspielzeit.

"Nach unserem 5:1", sagt Schmidt, "gab es dieses Momentum, das uns alles möglich erschien. Wir sind natürlich mit der Hoffnung auf den Gruppensieg angereist, aber diese Konstellation, es über das Torverhältnis zu schaffen, hatten wir nicht im Kopf." Dabei sind Spektakel unter Schmidt Programm: In der Vorwoche hatte sein Team erst gegen Juve (4:3) in der Königsklasse brilliert und vier Tage später im Ligaalltag 5:0 gegen Chaves gewonnen. Das 6:1 vom Mittwochabend war so etwas wie die konsequente Fortsetzung einer bislang so furiosen Reise, die für Benfica und Schmidt in dieser Verfassung noch weitere Höhepunkte bereithalten dürfte.

Zum Thema: G wie grausam - Überrumpeltes PSG hadert mit zwei Details