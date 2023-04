"Unglaublich, was das Team Woche für Woche abreißt": Mainz stellt Vereinsrekord ein

Durch das Remis in Köln blieb Mainz zum erst zweiten Mal in der Vereinsgeschichte innerhalb einer Saison neun Spiele in Serie unbesiegt. Dazu stellte Ludovic Ajorque mit seinem Treffer eine weitere Bestmarke auf.

Obwohl Mainz beim 1:1 in Köln nur eine "durchschnittliche Leistung" zeigte, wie Kapitän Silvan Widmer den Auftritt betitelte, stellte der FSV einen neuen Rekord auf und einen weiteren zumindest ein. Erstmals in der Vereinsgeschichte erzielten die Rheinhessen in 14 aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen mindestens einen Treffer. Verantwortlich für den Rekord ist auch Winterneuzugang Ludovic Ajorque, der im dritten Spiel in Folge einnetzte.

In seinen ersten zwölf Bundesligapartien steuerte der Angreifer acht Scorerpunkte bei und ist damit auch ein Grund für den Aufschwung der 05er in der Rückrunde. "Es ist das neunte Spiel, das wir nicht verloren haben. Wir haben einen guten Lauf und ich freue mich, dass ich heute wieder getroffen habe", sagte der 29-Jährige nach dem Abpfiff.

Jeder Punkt ist gut, auch wenn wir drei holen wollten. Silvan Widmer

Durch diesen Lauf stellte der FSV einen Vereinsrekord ein. Zuvor blieben die Mainzer - ebenfalls unter Bo Svensson - in der Saison 2020/21 in neun Ligapartien in Serie ohne Niederlage. Zwar verloren die Rheinhessen zwischen April und Oktober 2010 sogar zwölf Spiele in Folge nicht, doch diese Serie war saisonübergreifend. Diese Marke kann die Svensson-Elf in den verbleibenden sechs Partien auch noch knacken. "Eine unglaubliche Leistung, was das Team Woche für Woche abreißt. Heute war es ein bisschen Kopfsache", erläuterte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt gegenüber "Sky".

Der 56-Jährige zeigte sich aufgrund der Leistung zufrieden mit dem Unentschieden. Es hätte aus seiner Sicht mit "ein bisschen Pech" weniger sein können. Ähnlich äußerten sich auch die Spieler. So sagte beispielsweise Widmer: "Jeder Punkt ist gut, auch wenn wir drei holen wollten." Gleichzeitig forderte der 30-Jährige aber auch, dass die Mannschaft "über die gesamten 90 Minuten, egal wie es steht, die Aktivität und die Bereitschaft auf den Platz bringen" müsse. Die angesprochene Aktivität war im Auswärtsspiel beim Effzeh nicht über die gesamte Spieldauer gegeben. Nach guter Anfangsphase gab Mainz das Spiel etwas aus der Hand.

Beim Blick auf den kommenden Gegner müssen die 05er dann wieder über 90 Minuten ihre Bestleistung abrufen, wie auch Schmidt erkannte: "Gegen Bayern braucht es eine Leistungssteigerung, wenn wir etwas holen wollen."