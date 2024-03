"Unglaublich stolz"- Olympia-Vorfreude bei Deutschland

Spürbare Erleichterung über das Ticket für Olympia auf der einen, immer wieder betonter Stolz über die im Endspiel gegen Österreich gezeigte Leistung auf der anderen sowie sichtbare Vorfreude auf Paris - die deutsche Handball-Nationalmannschaft verlässt Hannover mit einem Strahlen.

Alfred Gislason pustete ganz tief durch, dann nahmen Johannes Golla und Co. strahlend ihr überdimensioniertes "Ticket to Paris" entgegen: Deutschlands Handballer fahren zu den Olympischen Spielen. Die nervenstarke Mannschaft von Bundestrainer Gislason besiegte Österreich im "Endspiel" von Hannover mit 34:31 (18:15) und sicherte sich nach 2016 und 2021 die dritte Olympia-Teilnahme hintereinander.

"Es war schön, diese Leistung zu sehen. Das Feuer ist da in der Mannschaft", lobte Alfred Gislason nach dem Endspiel gegen Österreich. Sein Team übernahm nach einem 0:2 das Kommando, stellte auf 4:2 und hielt in der Folge den Konkurrenten auf Distanz. Österreich kämpfte, der psychologisch wichtige Ausgleich gelang aber nicht. Deutschland hatte Antworten - und behielt in einem Krimi am Ende die Nerven.

"Ich freue mich sehr, dieses Team weiter betreuen zu dürfen. Diese Mannschaft wird von Jahr zu Jahr stärker werden", sagte Gislason in der ARD. Durch den Erfolg am Sonntag dürften auch die Diskussionen um die Zukunft von Gislason, dessen Vertrag sich nun automatisch bis nach der Heim-WM 2027 verlängert, verstummen. Der neue Kontrakt des Isländers war an eine erfolgreiche Olympia-Qualifikation geknüpft.

Erleichterung und Stolz bei Handball-Nationalspielern

"Wir haben schon vor dem Spiel gesagt, dass Alfred der richtige Trainer ist. Und es ist schön, dass wir das im Spiel gezeigt haben", erklärte Torhüter Andreas Wolff - der bereits 2016 mit dem DHB-Team bei Olympia war und wenige Monate nach dem Sieg bei der Handball-EM mit Deutschland Bronze holte.

"Ich bin sehr erleichtert, es war das erwartet schwere Spiel. Die Jungs haben Moral gezeigt. Wir haben verdient gewonnen ", betonte Wolff. Akzente setzte im zweiten Abschnitt in wichtigen Momenten auch David Späth, auch im Wechselspiel mit der Halle. Der einmal mehr überragende Renars Uscins, der auch im dritten Spiel als Man of the Match ausgezeichnet wurde, sprach von einem "riesigen Fight" und meinte: "Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft."

"Wir spüren Erleichterung. Wir wussten, dass ziemlich viel von diesem Spiel abhängt", sagte Spielmacher Juri Knorr: "Zum Glück haben wir Ruhe bewahrt." Die Vorfreude auf Olympia sei nun "riesengroß, wir haben den Job erledigt". Für Zerbe geht "ein Kindheitstraum in Erfüllung", er verspüre "pure Freude".

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), aus der zwölf Spieler noch nie bei Olympia dabei waren, schloss das Qualifikationsturnier durch den Sieg im Endspiel auf dem zweiten Platz hinter Kroatien ab. Dem Erfolg gegen Österreich waren ein Sieg gegen Algerien (41:29) und eine Niederlage gegen die ebenfalls für Olympia qualifizierten Kroaten (30:33) vorausgegangen.

Beste deutsche Werfer vor 10.099 Zuschauern in der ausverkauften ZAG Arena waren Rückraumspieler Julian Köster (7 Tore), Linkshänder Uscins (7) und Rechtsaußen Lukas Zerbe (6). In Paris greifen Kapitän Golla und Co. im Sommer nach der ersten deutschen Handball-Medaille seit Bronze 2016 in Rio.

ausführlicher Spielbericht Olympia-Quali Handball: Deutschland - Österreich