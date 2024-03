"Unglaublich stark!" Möstl lobt Quali-Gegner

Österreich will bei der Olympia-Qualifikation in Hannover erneut glänzen. Vor dem Start spricht EM-Entdeckung Constantin Möstl über einen Gegner und eine ungewöhnliche Maßnahme.

Constantin Möstl will zu Olympia. Sascha Klahn

Warum macht man kurz vor dem Turnierstart noch Krafttraining?

Constantin Möstl: Wir können das nur gemeinsam schaffen. Jeder einzelne ist wichtig. Wir haben in vier Tagen drei Spiele, das ist auch kein normaler Alltag für uns. Da müssen wir schauen, dass wir fit bleiben und dann geben wir alles.

Zum Auftakt geht es erneut gegen Kroatien. Bei der Handball-EM war dies der Auftakt zum Wintermärchen. Und diesmal?

Möstl: Wir haben dasselbe Gefühl wie bei der EM. Wir sind topmotiviert und haben einen unglaublichen Teamspirit. Das hat man schon am ersten Tag gesehen. Wir werden wieder voll angasen und wir riechen die Chance. Wir sind guter Dinge, dass wir Deutschland, Kroatien und Algerien schlagen können.

Möstl erwartet "unglaublich starke" Kroaten

Kroatien kommt wieder mit Ivan Martinovic und hat mit Dagur Sigurdsson einen neuen Nationalcoach. Ändert das etwas für euch?

Möstl: Uns erwartet dieselbe Mannschaft wie bei der EM. Das ist eine unglaublich starke Mannschaft. Die Kroaten sind an der Weltspitze und das wird extrem schwer. Nichts ist unerreichbar und wir werden alles geben - egal wie der Trainer oder die Spieler heißen.

Wie sehr schwingt das positive Gefühl der Europameisterschaft mit?

Möstl: Enorm. Wir haben da zum ersten Mal gezeigt, was wirklich in uns steckt. Natürlich dürfen wir das nicht als selbstverständlich ansehen. Wir müssen wieder das Gefühl in uns hervorrufen. Wenn wir das schaffen, dann glaube ich, dass wir großes erreichen können.