"Unglaublich erleichterter" VfB - der Rest ist Kalajdzic "auf gut Österreichisch wurscht"

Obwohl der Auftritt der Stuttgarter an diesem Samstag vom Start weg gut war, sah es lange Zeit doch wieder nach verlängerter Leidenszeit aus. Mit purer Leidenschaft beendeten die VfB-Spieler ihre Dürrephase letztlich aber eindrucksvoll. Eindrucksvoll stand dafür Stürmer Sasa Kalajdzic, der frei herausplauderte.

Wie sehr der VfB Stuttgart und seine Anhängerschaft zuletzt gelitten hatten, verdeutlichte der Fakt, ganze neun Bundesliga-Spiele nicht mehr gewonnen zu haben. Ein bitteres, weil ganz spätes 1:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim inklusive.

Mit über die vollen 90 Minuten plus Nachspielzeit dargebotener Leidenschaft überwanden die Schwaben an diesem Samstag aber diese Dürrezeit ebenso eindrucksvoll wie den Umstand, gegen Gladbach anfangs sogar noch 0:2 zurückgelegen zu haben. Kapitän Wataru Endo, Chris Führich und Matchwinner Sasa Kalajdzic drehten den Spieß um.

Und eben jener Kalajdzic, der in dieser Saison aufgrund von Verletzungen und auch Corona so oft und lange gefehlt hatte, stand mit seinem Tor samt ausgiebigem Jubel auf dem Feld ebenso sinnbildlich für die VfB-Erleichterung wie mit seinen offenen Worten im Gespräch mit "Sky" nach Schlusspfiff.

"Nach diesem Spiel waren wir alle unglaublich erleichtert, vor allem nach den letzten beiden Spielen, wo wir zweimal das Spiel aus der Hand geben", führte der erst siebenmal in dieser Spielzeit eingesetzte Stürmer anfangs aus. "Doch dieses Mal haben wir uns gesagt, dass wir, wenn wir in Führung gehen, das nicht mehr hergeben. Und die Mannschaft hat das heute klasse gemacht, wir haben uns nicht hinten reindrücken lassen. Und deswegen ist der Sieg auch absolut verdient heute meiner Meinung nach."

"Den hau ich rein - und Dankeschön"

Sein entscheidendes sowie cool verwandeltes 3:2 nach Vorlage von Borna Sosa kommentierte der österreichische Nationalspieler, der vergangene Saison noch 16-mal in 33 Partien getroffen hatte, dabei äußert launig: "Da hab ich gewusst: 'Den hau ich rein!' Einfach sicher mitnehmen, umdrehen, reinhauen - und Dankeschön." Und weiter: "Den musste ich jetzt auch einfach mal nutzen, gerade weil ich ihn in der ersten Hälfte nicht gemacht hab (vertane Kopfballchance; Anm. d. Red.). Aber das juckt mich jetzt nicht mehr. Ich bin einfach nur froh, dass wir das Ding jetzt mitgenommen haben."

Und dass der 24-jährige Kalajdzic seine beiden Tore in dieser Saison in seinen letzten drei Spielen verbuchte, münzte der Stürmer direkt auf die Leistungssteigerung seines Teams in den letzten Wochen um: "Wir haben zuletzt gesehen, dass wir können. Und heute haben wir endlich mal richtig gut gespielt, die Fans waren auch einfach überragend, die haben eine riesige Rolle gespielt und so viel Energie reingebracht. Wir haben uns dann in einen Flow gespielt und Chance um Chance erarbeitet. Dieser Sieg war extrem wichtig, wenn man sieht, dass Augsburg gewonnen hat. Wir sind jetzt irgendwie wieder näher dran."

Die Stuttgarter, die erstmals seit Mai 2012 wieder einen Zwei-Tore-Rückstand in der Bundesliga komplett wettgemacht hatten (damals 3:2 nach 0:2 gegen den VfL Wolfsburg), würden nun "wissen: 'Wir haben's geschafft.' Die ganzen Spiele oder die ganze Saison über haben wir vielleicht immer Angst gehabt, zu gewinnen. Deswegen war der Sieg eben auch so wichtig, dass die Mannschaft weiß: 'Ok, wir können das!'"

Abschied im Sommer?

Fingerzeig: Sasa Kalajdzic hat Stuttgart mit seinem zweiten Saisontor drei ganz wichtige Punkte eingebracht. IMAGO/Pressefoto Baumann

Zum Schluss kommentierte der im Sommer 2019 von Admira Wacker zum VfB gekommene und vor zwei Jahren direkt in die Bundesliga aufgestiegene Kalajdzic noch seine eigene Zukunft. Bis 2023 läuft sein Vertrag nur noch - und die Zeichen stehen auf Abschied. Sein Kommentar dazu: "Das weiß ich jetzt nicht. Ich hab jetzt auch bissl was gelesen drüber. Mir ist das aber grundsätzlich egal eigentlich, ich fokussiere mich nur auf die Gegner. Es sind halt zwar so Floskeln, die man so bringt. Und selbst wenn etwas wäre, würde ich jetzt nichts sagen. Doch es ist nichts, ich lebe Tag für Tag nur, um diesem Verein zu helfen."

Kalajdzic weiß gerade nur, "dass ich so viel geben möchte, weil ich so viel bekommen habe". Allen voran verfolge er nur das Ziel, "nicht abzusteigen, weil wir wissen, wir sind gut". Der Rest sei ihm für den Moment "auf gut Österreichisch wurscht".

