"Unglaublich Bock": Thiounes Motivation ist ungebrochen

Am Mittwoch startete Fortuna Düsseldorf mit der ersten Übungseinheit offiziell in die neue Saison. Nach einem Testspiel am Wochenende folgt für die personell wenig veränderten Rheinländer die Abreise ins Trainingslager nach Österreich.

Von einem Urlaub in idealer Länge sprach Daniel Thioune beim Trainingsauftakt. Eine Zeit, in der es den Tiefschlag des verpassten Bundesliga-Aufstiegs zu verarbeiten galt. Und der Abstand hat gut getan, meint der F95-Coach, der zwar "nicht dankbar für die Erfahrung dieser Enttäuschung" sei, aus dem Rückschlag aber auch Positives zieht: "Ich kann unfassbar viel Kraft daraus schöpfen. Ich bin auf dem Weg mich weiterzuentwickeln. Und so etwas gehört eben dazu."

Neues Trio

Sein Blick geht nach vorne. "Ich habe unglaublich Bock darauf, weiter mit den Jungs zu arbeiten“, so der 49-Jährige, der in der nur kurzen Vorbereitungszeit beim ersten Training auch gleich "Inhalte platziert" hat. Zwar müsse man aufgrund der geringen Veränderungen im Kader nicht allzu viel neu aufsetzen, meinte der Trainer. Bei der ersten Einheit aber durften sich die Spieler, die dazugekommen sind - Tim Rossmann (Karlsruhe), Danny Schmidt (Mainz) und Noah Mbamba (Bayer) - laut Thioune schon einmal "die ersten Gedanken machen, welche Ideen wir mit dem Ball haben".

Nach dem ersten Test geht es nach Österreich

Der Fokus soll also schnell in Richtung neuer Saison gehen, was angesichts des Programms wohl nahezu automatisch passieren dürfte. Schon am Wochenende steht - noch ohne die Nationalspieler, die eine Woche mehr Urlaub bekommen haben - das erste Testspiel in Neuss gegen die Holzheimer SG an. "Es freut uns, in der Region unterwegs zu sein. Wir treffen auf einen Landesligisten, der sicher seine Qualitäten hat, gegen den ich aber von meiner Mannschaft erwarte, dass sie defensiv stabil ist und dem Gegner natürlich auch wenig Ballbesitzphasen gestattet", so Thioune.

Direkt danach folgt die Abreise ins Trainingslager ins österreichische Bad Wimbach. In dessen Rahmen steht der Vergleich mit dem ungarischen Zweitligisten Diösgyöri VTK (12. Juli, 17 Uhr) auf dem Programm - richtig ernsthaft gefordert wird die Fortuna dann in Linz gegen das türkische Spitzenteam Galatasaray Istanbul (15. Juli, 19.30 Uhr).

Wir freuen uns auf den Auftakt in Darmstadt. Daniel Thioune

Die Generalprobe erfolgt bei einer Reise nach England, wo am 27. Juli Ipswich Town Gastgeber der Düsseldorfer sein wird. Zum Saisonstart wartet mit Bundesliga-Absteiger Darmstadt gleich ein Brocken. Thiounes Kommentar zum am Donnerstag veröffentlichten Spielplan: "Wir freuen uns auf den Auftakt in Darmstadt. Es ist ein Spiel bei einem Traditionsklub, wir erleben das Böllenfalltor erstmals komplett fertiggestellt und können sicher sein, dass unsere Fans mit voller Kapelle stimmungsvoll an unserer Seite stehen."