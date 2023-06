Ungläubiges Staunen und pure Fairness: Megos holt Silber hinter Lehmann

Alexander Megos hat um einen Wimpernschlag die Goldmedaille beim Lead-Weltcup in Innsbruck verpasst. Sascha Lehmann aus der Schweiz schnappte sich Platz eins mit dem letzten Griff.

Der Erlanger Alexander Megos ist hauchdünn an seiner zweiten Goldmedaille im Lead vorbeigeschrammt. Beim Auftakt der Wettkampf-Saison im Vorstiegsklettern musste der 29-Jährige im Finale der besten Acht als Erster an die Wand, nachdem in umgekehrter Reihenfolge zu den Platzierungen im Halbfinale gestartet wird.

Megos setzt mit Griff 44+ früh den Maßstab

Megos legte eine ganz ruhige Tour hin, gönnte sich an den richtigen Stellen Verschnaufpausen und setzte als erste Marke eine 44+ in den Innsbrucker Nachthimmel. Zu dieser Zeit ahnte natürlich keiner im Publikum, welche Aussagekraft diese Wertung tatsächlich haben würde. Erst als der Shootingstar von Innsbruck, der 16-jährige Boulder-Sieger Sorato Anraku bei 42+ aus der Wand flog, dämmerte es Megos, dass sein Auftritt ganz gut gewesen sein dürfte - schließlich gilt Anraku trotz seines Sieges beim Bouldern eigentlich als Leadspezialist.

Als mit Masahiro Higuchi der nächste Japaner bei 42+ nicht weiterkam, hatte Megos das Podest sicher und seine Blicke wurden immer ungläubiger. Jakob Schubert, der österreichische Lokalmatador und 15-maliger Weltcup-Sieger im Lead, galt als nächster Gradmesser bei der Vergabe der jeweiligen Medaillen. Der 32-jährige Innsbrucker hatte im Halbfinale die zweitbeste Leistung gezeigt und wurde im Finale vom frenetischen Publikum nach oben getragen. Allerdings ebenfalls nur bis zu Griff 42+, so dass nur noch Sascha Lehmann Megos von Gold trennte.

Ein Hauch von einer Berührung entscheidet

Der 25-jährige Schweizer kämpfte sich bis zur entscheidenden Zone vor, kam an Griff 42+ relativ souverän vorbei und berührte vor dem Fallen Griff Nummer 45 wie Megos auch mit der linken Hand gerade noch so deutlich, dass er mit einer Wertung von 44+ im Seil baumelte. Da Lehmann jedoch das deutlich bessere Halbfinale hingelegt hatte, entschied dieses über die Vergabe von Gold zugunsten des Schweizers. Dennoch war Silber für Megos eine bärenstarke Leistung.

Fairness pur: Megos feuert Lehmann an

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass der DAV-Athlet und andere Finalisten auch von der Couch aus Lehmann anfeuerten, als dieser in die kritische Zone der Wand kam - ein Musterbeispiel für die Fairness und den Spirit, der gerade beim Leadklettern unter den Spitzenwettkämpfern vorherrscht.

Für Megos war es der fünfte zweite Platz bei Lead-Weltcups: Neben Innsbruck 2023 baumelte auch in Villars 2021, bei der WM 2019 in Hachioji, in Chamonix 2019 und in Kranj 2017 die Silbermedaille um seinen Hals. Seinen einzigen Triumph im Lead feierte der leidenschaftliche Felskletterer in Briancon 2018.

Platz acht im Bouldern stärkt das Selbstvertrauen

Am vergangenen Dienstag, als Megos nach einem "sehr schlechten" Boulder-Weltcup in Brixen nach Innsbruck angereist war, sprühte der Mittelfranke nicht gerade vor Selbstvertrauen. Doch dann überraschte er sich selbst ein wenig mit Platz acht im Bouldern und legte mit Platz zwei im Lead deutlich mehr nach, als er sich selbst ausgerechnet hatte.

Kein Wunder, denn Megos hatte in den zurückliegenden Monaten seine Prioritäten auf schwere Kletter-Projekte am Fels ausgerichtet gehabt - das ausschließliche Trainieren auf eine Weltcup-Saison hin ist seine Welt nicht. Gerade das dürfte auch der Grund gewesen sein, dass er aus dem Staunen kaum mehr heraus kam, je näher er dem Podium in Innsbruck kam.

Die weiteren Platzierungen der DAV-Athleten: Yannick Flohé wurde 35., Yannick Nagel 61., Christoph Hanke 63. und Philip Martin landete auf Rang 68 von insgesamt 110 Startern.

