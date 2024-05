"Ungewohnte Anwurfzeit für alle Beteiligten": Füchse Berlin empfangen TSV Nord Harrislee

Zu ungewohnter Zeit treffen die Füchse Berlin am heutigen Donnerstag um 16 Uhr auf den TSV Nord Harrislee. Obwohl die Nordfrauen seit dem letzten Spieltag bereits als zweiter Absteiger feststehen, gilt es für die Berlinerinnen, nach der Heimniederlage gegen Rosengarten "einige Schippen" draufzulegen.

"Klar ist 16 Uhr eine ungewohnte Anwurfzeit für alle Beteiligten", blickt Füchse-Trainerin Susann Müller auf das Heimspiel gegen den TSV Nord Harrislee. Eigentlich war die Partie für kommenden Samstag geplant. Wegen einer parallel stattfindenden Sportveranstaltung baten die Berlinerinnen um Spielverlegung.

Mit der 32:36-Niederlage gegen den ESV Regensburg am vergangenen Samstag ist der Abstieg in die dritte Liga bei noch drei ausstehenden Spielen und acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz für den TSV Nord bereits besiegelt. Die Nordfrauen belegen aktuell den 15. und damit vorletzten Tabellenplatz. "Wir werden uns vom Tabellenstand Harrislees nicht täuschen lassen und wissen alle, worum es für uns in diesem Spiel geht. Wir wollen diese beiden Punkte", so Müller.

Das Hinspiel im Dezember konnten die Füchse deutlich mit 21:31 für sich entscheiden. Davon wollen sich die Berlinerinnen allerdings nicht täuschen lassen. "Mit Harrislee kommt ein gut eingespieltes und, seit letzten Samstag auch ein frei aufspielendes Team nach Berlin," warnt Füchse-Kreisläuferin Tina Wagenlader.

Sie ergänzt: "Auch wenn sie schon als Absteiger feststehen, darf man sie nicht unterschätzen. Wir müssen und werden auf jeden Fall einige Schippen zum letzten Spiel drauflegen, um das Spiel für uns zu entscheiden". Im letzten Spiel gab es für die Berlinerinnen eine knappe 27:29-Niederlage gegen Buchholz-Rosengarten. "Wenn wir unsere Aufgaben und Arbeit in der Abwehr machen und daraus in unser Tempospiel kommen, bin ich mir sicher, dass wir die zwei Punkte in Berlin behalten."