Ungewöhnliche Maßnahme: Mourinho wechselt aus - und keinen Spieler ein

"The Special One" José Mourinho ist bekannt für markige Worte, Erfolg - und manchmal auch für ungewöhnliche Maßnahmen. Eine davon ereignete sich nun bei einem Testspiel seiner Roma-Mannschaft. Mit fairem Hintergrund.

Steht mit der Roma unmittelbar vor dem Saisonbeginn in der Serie A: "The Special One" José Mourinho. IMAGO/PanoramiC

Beim Testspiel gegen Partizani aus der albanischen Hauptstadt Tirana war das Team der AS Roma, das am kommenden Sonntag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen US Salernitana in die neue Serie-A-Spielzeit einsteigt, zunächst einmal frühzeitig in Führung gegangen.

Der 2021 aus China zu den Römern zurückgekehrte und auch in diesem Sommer gebliebene "Pharao" Stephan El Shaarawy (30) hatte in der 12. Minute nach einem schönen Pass in den Rücken der Abwehr fein via Heber zum 1:0 getroffen, ehe der ebenfalls gehaltene Stürmer Andrea Belotti (29) mit einem Flachschuss erfolgreich war (26.).

Im zweiten Abschnitt beziehungsweise in der Schlussphase folgte dann José Mourinhos auf den ersten Blick kuriose Auswechslung. Der portugiesische Trainer, der vergangene Saison im Europa-League-Finale am FC Sevilla knapp gescheitert war (1:4 i. E.) und so sein erstes europäisches Endspiel verloren hatte, nahm seinen vielversprechenden Sommerneuzugang Houssem Aouar vom Platz. Der 25-jährige von Olympique Lyon gekommene Mittelfeldmann war auf den ersten Blick sichtlich verwundert - erst recht, weil für ihn niemand anderes kam.

Mourinho denkt mit

Hinterher klärte sich schnell auf, was der Beweggrund gewesen war. Es war Mourinhos Fairplay-Gedanke.

Laut eines Berichts des "Corriere dello Sport" wollte "The Special One" wieder für Gleichstand bei den eingesetzten Spielern auf dem Feld sorgen, da Tirana zu diesem späteren Zeitpunkt beim Test auch nur noch mit zehn Spielern aktiv war. Partizanis Trainer Zoran Zekic hatte zuvor während der zweiten Halbzeit einen Fehler begangen, als er einen Spieler herunternahm und ihn durch einen Akteur ersetzen wollte, der ebenfalls bereits ausgewechselt worden war.

Der Schiedsrichter erlaubte Zekic nicht, diesen Fauxpas zu korrigieren, was zu Mourinhos Aouar-Auswechslung führte.

Warum es aber genau Aouar traf? Gut möglich, dass Mourinho den offensiven Top-Neuzugang (Vertrag bis 2028) vor dem Serie-A-Start schonen wollte. Am Ende gewannen die Römer den Test übrigens 2:1, nachdem der 23-jährige Tedi Cara für den Außenseiter verkürzt hatte.

Matic hat sich verabschiedet

Im Mittelfeld nicht mehr zurückgreifen kann Mourinho derweil auf seinen langjährigen Lieblingsschüler Nemanja Matic. Den 35-jährigen Serben, der mit "Mou" schon beim FC Chelsea und Manchester United zusammengearbeitet hatte, zog es zu Stade Rennes weiter. Und das nur ein Jahr, nachdem der Abräumer und Aufbauspieler von den Red Devils in die italienische Hauptstadt gekommen war.

Es kursieren Medienberichte, wonach das Verhältnis zwischen Mourinho und Matic abgekühlt sein soll. Leistungstechnisch war der Profi nämlich ein ganz wichtiger Faktor 2022/23, absolvierte ganze 50 Pflichtspiele für die Giallorossi.