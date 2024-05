Ungewissheit: Der Kader des HSV Hamburg für die Saison 2024/25

Mit der Lizenzentscheidung der Handball-Bundesliga im Fall HSV Hamburg stehen auch die Spieler, Trainer Torsten Jansen und sein Co-Trainer Blazenko Lackovic aktuell vor einer ungewissen Zukunft. handball-world wirft einen Blick auf den geplanten Kader der Hanseaten für die kommende Saison.

Nachdem die Bedingung vom Ligaverband am vergangenen Freitag als nicht erfüllt angesehen wurde, scheiterte der HSV auch mit seiner Beschwerde beim HBL-Präsidium. Nun muss ein unabhängiges Schiedsgericht über die Lizenz entscheiden. An den Spielern geht das nicht spurlos vorbei.

"Ich denke auch langsam über einen Plan B nach, falls es nicht klappt. Nicht, dass ich schon mit jemandem geredet hätte, aber es ist wichtig ... Jetzt habe ich auch einen kleinen Jungen. Ich habe eine Familie, an die ich denken muss", erklärte Casper Mortensen gegenüber dem dänischen Fernsehsender TV2Sport. "Ich kann das Risiko eingehen, in zwei Monaten ohne Verein zu sein. Wir spielen die Saison zu 100 Prozent durch. Es geht um die Saison, die nach den Sommerferien ansteht."

Drei Abgänge offiziell

Drei Spieler aus dem aktuellen Kader haben Planungssicherheit, denn Spielmacher Dani Baijens zieht es nach Paris und die Nachwuchstalente Alexander Pinski und Lennard Benkendorf werden nach sechs bzw. acht Jahren im HSV-Dress wieder für ihren Heimatverein TSV Ellerbek auflaufen.

Schon im vergangenen Sommer hatte sich der Handball Sport Verein Hamburg die Dienste von Robin Haug gesichert. Im November des letzten Jahres verletzte sich der Torhüter von Elverum HH dann im Europapokalspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Wann der 25-Jährige wieder fit ist und mit wem er ein Gespann bildet, ist ungewiss.

Routinier Johannes Bitter verfügt zwar über einen Vertrag bis 2026, in welcher Funktion ist aber nicht endgültig geklärt. "Ich habe seit 2015, seitdem wir hier in Hamburg vor dem Nichts standen, nach jeder Saison überlegt: Macht es Sinn weiterzuspielen oder nicht? Und das ist auch in diesem Jahr (so) und das wird auch so bleiben", erklärte Bitter Mitte April.

Deswegen wird er auch wieder das Gespräch mit dem Verein suchen, wie es über den Sommer hinaus weitergeht. "Wenn ich Spaß habe und der Klub das möchte, möchte ich weitermachen. Und wenn wir andere Entscheidungen treffen, treffen wir gemeinsam andere Entscheidungen", so Bitter. Bei Jens Vortmann scheinen die Zeichen auf Abschied zu stehen, auch wenn das vom HSV noch nicht endgültig kommuniziert wurde.

Für Sauter kein großes Problem

U21-Weltmeister Moritz Sauter ist der zweite Neuzugang. Er soll als neuer Spielmacher in die Fußstapfen von Dani Baijens treten. "Moritz ist in seinem Gesamtpaket ein sehr gut ausgebildeter Junge, der viel gearbeitet hat, um seine Ziele zu erreichen. Es gibt bei ihm eine Menge Übereinstimmungen mit meinen Vorstellungen vom Handball-Spiel, so dass er perfekt zu uns passt. Bei Moritz sind viele Attribute, die ich bei einem Handballspieler schätze, schon stark ausgeprägt, aber er hat trotzdem noch enormes Potenzial", sagte HSV-Trainer Torsten Jansen bei der Vorstellung im November.

"Für Moritz ist die aktuelle Situation kein großes Problem, weil es viele Vereine gibt, die ihn gerne verpflichten würden. Er hat sich aber bewusst für den HSVH, Trainer Torsten Jansen und dessen Konzept entschieden", sagt Potsdam-Coach und Füchse-Manager Bob Hanning nun dem Hamburger Abendblatt. "Moritz würde immer weich fallen. Ich habe deshalb mit ihm persönlich besprochen, dass wir die Entscheidung des Schiedsgerichts abwarten werden."

Hanning kann auf eine über 30-jährige gemeinsame Geschichte mit HSV-Coach Torsten Jansen zurückblicken, den Weltmeister von 2007 trainierte er sowohl in der A-Jugend von TUSEM Essen (1993/94), später bei der SG Solingen (1994-2000) wie auch beim HSV Hamburg (2003-05).

Gemeinsam mit Sauter soll in der kommenden Spielzeit auch Leif Tissier die Fäden im Rückraum ziehen. "Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, den Vertrag jetzt zügig erstmal um ein Jahr zu verlängern, weil wir in der aktuellen Situation den vollen Fokus auf den Sport legen wollen. Die Gespräche über eine weitere Verlängerung setzen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt und in aller Ruhe fort", sagte Geschäftsführer Sebastian Frecke im Februar 2024.

Zwei Fragezeichen noch auf Außen

Weitere Rechtshänder im Rückraum sind Azat Valiullin, Dominik Axmann und Tomislav Severec. Der Kroate fällt allerdings aufgrund seines Achillessehnenrisses noch für den Rest des Jahres aus.

Weitestgehend Planungssicherheit herrscht auch im rechten Rückraum. Jacob Lassen gab jüngst sein Comeback und besitzt einen Vertrag bis 2026, noch ein Jahr an den HSV gebunden ist Zoran Ilic. Der Däne Martin Risom wurde Anfang des Jahres aufgrund der Verletzung von Lassen nachverpflichtet und besitzt nur einen Vertrag bis Saisonende.

Das trifft aktuell auch auf Dino Corak, der im Februar vom TV Großwallstadt anheuerte, zu. Andreas Magaard, der mit einer Knieverletzung den Rest der Saison ausfällt, besitzt einen Vertrag bis 2027, auch Niklas Weller hat sich bis 2026 an den Club gebunden.

Langfristige Verträge bis 2026 hat man mit den beiden dänischen Außenspielern Casper Mortensen und Frederik Bo Andersen. Bei den Backups Alexander Hartwig und Thies Bergemann laufen die Verträge hingegen aus.

HSV Hamburg

Zugänge im Sommer 2024:

Robin Haug (Elverum HH/NOR), Moritz Sauter (Füchse Berlin/1. VfL Potsdam)

Abgänge im Sommer 2024:

Dani Baijens (Paris Saint-Germain/FRA), Alexander Pinski (TSV Ellerbek), Lennard Benkendorf (TSV Ellerbek)

chs

Der Kader des HSV Hamburg für die Saison 2024/25

Nr. Name Position Geburtstag Vertrag 1 Johannes Bitter TH 02.09.1982 2021 - 2026 - Robin Haug TH 01.09.1998 2024 - 2026 6 Casper Ulrich Mortensen LA 14.12.1989 2021 - 2026 21 Frederik Bo Andersen RA 09.12.1998 2021 - 2026 25 Tomislav Severec RL 19.06.1997 2023 - 2025 55 Azat Valiullin RL 01.09.1990 2021 - 2025 7 Leif Tissier RL/RM 17.12.1999 2018 - 2025 15 Dominik Axmann RL/RM 30.06.1999 2018 - 2025 - Moritz Sauter RM 03.01.2003 2024 - 2026 43 Zoran Ilic RR 02.01.2002 2023 - 2025 9 Jacob Lassen RR 11.09.1995 2022 - 2026 4 Andreas Magaard KM 02.08.1998 2022 - 2027 13 Niklas Weller KM 22.05.1993 2015 - 2026 T Torsten Jansen T 23.12.1976 2017 - 2025 Co-T Blazenko Lackovic Co-T 25.12.1980 2017-2025 TW-T Goran Stojanovic TW-T 29.01.1966 2019-2025

Auslaufende Verträge