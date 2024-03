Ungewisse Zukunft beim BVB

Aktuell ist Borussia Dortmund in der Champions League noch dabei. Die große Frage: Auch im kommenden Jahr? Von dieser Frage hängt beim BVB eine Menge ab. Der Report über die Zukunft der Borussia.

Neue Rollen für den FC Bayern

Im Pokal raus, in der Meisterschaft deutlich zurück, in der Champions League im Viertelfinale, aber inzwischen nur noch Außenseiter: Der FC Bayern nimmt seine neuen Rollen an.

Große Frage für Abwehrspieler

Grätschen oder nicht grätschen? Das ist für viele Verteidiger in vielen Situationen die Frage. Wir untersuchen: Wann ergibt sie Sinn? Was müssen Defensivspezialisten können und beachten?