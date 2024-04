Ungeschlagenes Leverkusen zieht ins Pokal-Endspiel ein

Bayer Leverkusen hat am Mittwochabend einmal mehr seine Stärke unter Beweis gestellt. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso bezwang Fortuna Düsseldorf deutlich und steht nun im Finale des DFB-Pokals.

Die Fans sangen auf der Tribüne. Die Fußballer jubelten unten auf dem Rasen. "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin", schallte es durch das Stadion. Denn die Fußballer vom Verein Bayer Leverkusen haben am Mittwochabend Fortuna Düsseldorf mit 4:0 besiegt. Sie stehen damit im Finale des DFB-Pokals.

Damit hat die Werkself weiterhin die Chance auf das sogenannte Triple (drei verschiedene Titel in einer Saison gewinnen). In der Bundesliga besitzen sie bei noch sieben verbleibenden Partien 13 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Bayern München und im Viertelfinale der Europa League trifft Bayer auf den englischen Vertreter West Ham.

Leverkusens Gegner im Finale des DFB-Pokals steht derweil auch schon fest: Der 1. FC Kaiserslautern zog durch ein 2:0 beim 1. FC Saarbrücken ins Endspiel ein. Die Leverkusener sind Ende Mai im Finale in Berlin der absolute Favorit. Denn bislang hat das Team kein einziges Spiel dieser Saison verloren.

Kaiserslautern befindet sich im Abstiegskampf der 2. Bundesliga

Für Kaiserslautern war der Einzug ins Finale des DFB-Pokals dagegen eher überraschend. Denn in der 2. Bundesliga läuft es für die Mannschaft gerade gar nicht gut. Das Team muss sogar fürchten, am Ende der Saison in die dritte Liga abzusteigen.