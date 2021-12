Ungeimpft: Bezirksligist entlässt Trainer

Der Göttinger Bezirksligist FC Grone hat seinen Trainer entlassen. Der Grund: Dessen abweichende Auffassung zur Impfung sei "nicht mehr mit den Vereinsinteressen vereinbar."

Corona beschäftigt den Amateurfußball. Das Impfen, so die Wissenschaft, weist den Weg zurück in eine Normalität. Einen Verein und einen Trainer entzweit dieses Thema nun. imago images/Hanno Bode

Die Impfung gegen das Corona-Virus - ein Thema, das derzeit zumindest Teile von der Mehrheitsgesellschaft abzuspalten droht. Nun hat es in der Bezirksliga Braunschweig auch einen Trainer und seinen Verein entzweit. Weil sich ein Übungsleiter nicht impfen lassen will, sich damit nach Auffassung des Vereins der Solidarität und einem Beitrag zur Überwindung der Pandemie verweigert, will man mit dem Trainer nicht mehr weitermachen.

"Die Entwicklung der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen führen im zweiten Jahr erneut dazu, dass u. a. im Amateurfußball im Winter kein Spielbetrieb für unsere Herrenmannschaften sowie unsere Kinder und Jugendlichen stattfinden kann. Eine schreckliche und unerträgliche Situation für den gesamten Vereinssport in Deutschland. Nach unserer Auffassung ist nur durch das Impfen ein Ausweg aus dieser Pandemie zu erreichen", leitet der Göttinger Verein FC Grone seine über die sozialen Medien verbreitete Pressemeldung ein. Man stehe, heißt es weiter, für Solidarität und Vernunft - und erwarte das auch von den Mitgliedern.

Diesen Ansprüchen werde der Trainer der 1. Mannschaft nach Ansicht des Vereins nicht gerecht: Die Wahrnehmung seiner Tätigkeit als Übungsleiter sei nicht mehr mit den Vereinsinteressen vereinbar, heißt es: "Solidarität zum Schutz und gegenseitige Rücksichtnahme heißen für uns auch, dass alle sich bietenden Möglichkeiten genutzt werden, gemeinsam und entschlossen die Pandemie zu besiegen. Damit möglichst rasch die Beschränkungen beendet werden können! Das gilt auch für alle Übungsleiter." In diesem Punkt bestünden zwischen dem Verein und seinem Trainer aber unterschiedliche Auffassungen. Deswegen habe man sich für ein Ende der Zusammenarbeit entschieden.