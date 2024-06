Ungarn hofft auf ein positives Déjà-vu

Nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen die Schweiz gibt es für Deutschlands Gruppengegner Ungarn zum Start der Europameisterschaft viel zu analysieren. Keine unbekannte Situation für die Magyaren.

Bereits nach dem ersten Gruppenspiel steht Ungarn unter Druck. Mit dem 5:1 gegen Schottland ist Gastgeber Deutschland seiner Favoritenrolle in Gruppe A am EM-Eröffnungstag eindrucksvoll gerecht geworden, ehe die Magyaren am Samstag selbst im Einsatz waren - und teils große Schwachstellen gegen die Schweiz offenbarten.

"Die erste Halbzeit war sehr schlecht, abgesehen von den ersten sieben bis acht Minuten, aber wir waren zu passiv", erkennt auch Nationaltrainer Marco Rossi an, der in der Vergangenheit bereits ähnliche, nahezu identische Erfahrungen gesammelt hat - und nun daraus schöpfen könnte.

Erinnerungen an die letzte EM

"Bei der letzten Europameisterschaft sind wir auch mit einer Niederlage gegen Portugal in das Turnier gestartet", erinnert sich Rossis Mittelfeldspieler Adam Nagy unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Der 28-Jährige zählte auch - auf den Tag genau - vor drei Jahren zur Startelf der Ungarn, die gegen favorisierte Portugiesen 83 Minuten lang die Null gehalten hatten, Doppelpacker Cristiano Ronaldo und Co. schließlich aber doch mit drei Gegentoren unterlagen.

Wichtig sei damals aus Nagys Sicht gewesen, "dass wir - also nur die Spieler - uns nach dem Spiel zusammengesetzt haben, gesprochen und versucht haben, zu analysieren, welche Fehler wir gemacht haben."

Im Anschluss an den Austausch habe man "versucht, mit einer völlig frischen und neuen Einstellung in das nächste Spiel gegen Frankreich zu gehen" - und gegen den zu diesem Zeitpunkt amtierenden Weltmeister tatsächlich ein überraschendes Remis eingefahren (1:1).

Drei volle Tage bleiben den Magyaren nun, die Auftaktniederlage und insbesondere die enttäuschenden ersten 45 Minuten unter die Lupe zu nehmen. "Denn", so Nagy weiter, "unser nächstes Spiel wird nicht einfacher als das heutige gegen die Schweiz, vielleicht wird es sogar schwieriger."

Rossi will "nicht mit dem Finger auf andere zeigen"

Bei einer solchen Spielersitzung wie 2021 werden es die Ungarn vor dem Duell mit der deutschen Auswahl wohl nicht belassen, zu ungeschickt stellte sich Rossis Mannschaft gegen zumeist dominante Schweizer an.

"Es ist schwer, solche Fehler, die wir gemacht haben, zu korrigieren. Unsere Spieler machen nicht jeden Tag solche Fehler. Wir müssen alle Faktoren in Betracht ziehen", meint der 59-Jährige, der trotz allem "nicht mit dem Finger auf andere zeigen", sondern stellvertretend die "Verantwortung übernehmen" will.

Positive Schlüsse zieht Rossi derweil aus den Minuten nach Barnabas Vargas Anschlusstreffer, in denen sein Team "stark gepresst" habe und "kurz davor" war, "ein weiteres Tor zu erzielen." Die Schweizer aber "haben ihre Erfahrung genutzt, das Spiel verlangsamt, das Tempo gedrosselt und zu Recht ihre Cleverness eingesetzt."

Agiert die deutsche Elf am kommenden Mittwoch (18 Uhr) ebenso ruhig, dominant und clever wie die Schweiz - und wie selbst im Eröffnungsspiel gegen Schottland - dürfte es für die Magyaren schwer werden, die Parallelen zu 2021 aufrechtzuerhalten.