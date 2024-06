Auch für die Schweiz steht unter der Leitung von Nationaltrainer Murat Yakin das zweite große Turnier an. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler erreichte mit seinem Team das Achtelfinale bei der WM in Katar, unterlag der portugiesischen Auswahl dann aber deutlich (1:6). Nach mäßigen Auftritten in der EM-Qualifikation entschied sich Yakin für einen Wechsel zur Dreierkette, der er nicht nur bei der Generalprobe gegen Österreich (1:1) vertraute, sondern nun auch zum Turnierstart.