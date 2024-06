Duah eröffnet, Embolo macht den Sack zu: Schweiz schlägt Ungarn zum Auftakt

Die Schweizer Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Im Duell der deutschen Gruppengegner mit Ungarn hatte die Nati einen knappen Vorsprung über die Zeit gerettet, ehe Breel Embolo die Partie in der Nachspielzeit entschied.

Erzielte den ersten Schweizer Treffer bei der EM in Deutschland: Kwadwo Duah. DeFodi Images via Getty Images

Nach dem überragenden 5:1-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland am Freitagabend starteten am Samstag auch die beiden weiteren Gruppengegner der DFB-Elf, Ungarn und die Schweiz, ins EM-Turnier.

Zum Auftakt in Köln setzte Marco Rossi, der italienische Coach der Magyaren, auf geballte Bundesliga-Stärke. Gleich fünf aktive Akteure aus dem deutschen Oberhaus fanden sich in Ungarns Startformation wieder. Auf Überraschungen verzichtete der Ex-Profi von Eintracht Frankfurt hingegen komplett und brachte mit Schienenspieler Fiola und Union Berlins Schäfer lediglich zwei Neue nach dem 3:0-Erfolg im letzten Test gegen Israel. Bolla und Styles mussten sich erst einmal mit einem Platz auf der Bank begnügen.

Auf Seiten der Schweizer hatte sich Nati-Coach Murat Yakin im Vorfeld der Partie nicht in die Karten schauen lassen, wer es in seine Auftakt-Startelf schaffen würde, schlussendlich beließ es der 49-Jährige bei drei Veränderungen im Vergleich zum 1:1 bei der Generalprobe gegen Österreich. Der langjährige Hoffenheimer Zuber musste aufgrund einer Muskelverletzung noch passen und fehlte ebenso in der ersten Elf wie auch der Gladbacher Elvedi und Amdouni. Für sie begannen Schär, Aebischer sowie der ehemalige Nürnberger Duah.

Nach VAR-Einsatz: Duahs Treffer zählt

Besonders der Einsatz von Duah war vor dem Anpfiff durchaus überraschend gewesen, lange brauchte der Angreifer dann allerdings nicht, um das Vertrauen von Cheftrainer Yakin zurückzuzahlen. Bei der ersten gefährlichen Aktion des Spiels erlief Duah einen feinen Steckpass von Aebischer, blieb im Eins-gegen-Eins mit Gulacsi cool und schob zur Führung für die Nati ein (12.). Zwar wurde der Treffer aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung des 27-Jährigen zunächst nicht anerkannt, nach erneuter Betrachtung der Bilder war allerdings klar, dass sich Duah nicht in der verbotenen Zone befunden hatte (14.).

Die Schweizer waren fortan obenauf, während sich die als Hausherren geführten Ungarn haarsträubende Fehler leisteten. Nach einem Missverständnis zwischen Kerkez und Orban brach Vargas durch, aus neun Metern fand der Augsburger Offensivspieler allerdings keinen Weg an Gulacsi im Tor der Magyaren vorbei (20.). Erst kurz vor der Pause meldeten sich dann auch die Ungarn erstmals an, aus abseitsverdächtiger Position köpfte Orban nach einer punktgenauen Vorarbeit von Szoboszlai aber direkt in Sommers Arme (40.).

Aebischers Schlenzer verdoppelt die Schweizer Führung - Vargas bringt Ungarn heran

Stattdessen setzte die Nati vor dem Seitenwechsel den nächsten Schlag - und wieder gab die ungarische Defensive keine gute Figur ab. Bei einem Vorstoß von Ndoye hatten gleich mehrere Defensivspieler die Möglichkeit verpasst, den Ball aus der gefährlichen Zone zu schlagen, sodass dieser über die Stationen Vargas und Freuler beim blank stehenden Aebischer landete. Der fackelte in zentraler Position nicht lange und verdoppelte die Schweizer Führung quasi mit dem Halbzeitpfiff durch einen passgenauen Schlenzer (45.). Durch seinen zweiten Scorerpunkt schrieb der Mittelfeldspieler des FC Bologna übrigens Schweizer EM-Geschichte, nie zuvor waren einem Nati-Akteur ein Tor und ein Assist in einem EM-Spiel gelungen.

Auch den zweiten Durchgang eröffnete dann wieder Duah, der von Xhaka blendend in Szene gesetzt wurde, mit seinem Versuch Gulacsi aber nicht entscheidend in Bedrängnis bringen konnte (48.). Mitte des zweiten Durchgangs kamen die Ungarn dann doch noch ins Spiel. Nachdem Varga zunächst zweimal den Anschlusstreffer verpasst hatte (62./63.), machte es der Stürmer im dritten Anlauf besser. Bei Szoboszlais Flanke entwischte der 30-Jährige seinem Bewacher Widmer und nickte aus kurzer Distanz zum 1:2 ein (66.).

Embolo entscheidet die Partie

Plötzlich waren die Ungarn da, doch auch die Schweiz investierte sofort wieder mehr, um die Spielkontrolle nicht vollends aus der Hand zu geben. Ein Ndoye-Abschluss landete jedoch knapp über der Latte, bei der folgenden Ecke setzte Schär seinen Kopfball dann knapp neben den rechten Torpfosten (71./72.). Mit laufender Spieldauer wurden die Beine der Nati aber immer schwerer und der Druck der aufopferungsvoll kämpfenden Ungarn immer größer.

Die Magyaren rannten unermüdlich an, konnten in den Schlussminuten aber keine zwingenden Chancen mehr erspielen. Stattdessen ließ Rieder die Entscheidung auf der Gegenseite liegen. Vom eingewechselten Embolo geschickt, rannte der Youngster auf Gulacsi zu, ließ sich aber zu weit abdrängen und brachte seinen Abschluss aus spitzem Winkel nicht in den Maschen unter (90.+1). Was Rieder noch verpasst hatte, rückte Embolo kurz darauf gerade. Orban verschätzte sich bei einem weiten Abschlag von Sommer und köpfte die Kugel direkt in den Laufweg des langjährigen Bundesliga-Stürmers. Der bedankte sich und entschied die Partie per Heber über den machtlosen Gulacsi (90.+3).

Dabei blieb es dann auch, nach umkämpften 90 Minuten stand ein 3:1-Sieg zum Auftakt gegen Ungarn für die Schweizer auf der Anzeigetafel. Am zweiten Spieltag trifft Ungarn nun am Mittwoch um 18 Uhr auf Deutschland. Um 21 spielt dann die Schweiz gegen Schottland.