Ungarn gegen Frankreich ohne zwei Stammkräfte

Ungarn muss im abschließenden Hauptrundenspiel auf zwei Stammkräfte verzichten. Nach Angaben des ungarischen Handballverbands fallen Torhüter Kristof Palasics und Dominik Mathe für das abschließende Spiel gegen Frankreich aus.

"Wir haben einen sehr schwierigen Tag hinter uns, vor allem Kristóf, der operiert werden musste, und Dominiks Knie muss weiter untersucht werden, so dass sie nicht bei uns sein können", erklärte Nationaltrainer Chema Rodriguez vor dem wichtigen Spiel in einer Verbandsmitteilung.

Torhüter Palasics sei aufgrund einer Blinddarmenzündung bereits in einem Kölner Krankenhaus operiert worden. Für ihn wird Arian Ando ein Gespann mit Laszlo Bartucz einehmen. Palasics konnte im Turnierverlauf insgesamt 35 Bälle abwehren und kommt damit auf eine Fangquote von 26 %.

Mathe mit Problemen aus alter Verletzung

"Wir haben Kristóf gestern zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, und bei den eingehenden Untersuchungen stellte sich heraus, dass er eine Blinddarmentzündung hat, und er wurde in der Nacht operiert. Nach dem Eingriff geht es ihm den Umständen entsprechend gut, wir konnten in der Nacht und am Morgen persönlich mit ihm sprechen und hoffen, dass er in ein paar Tagen nach Hause zurückkehren kann", äußert sich Mannschaftsarzt Dr. Gabor Erdelyi über den Gesundheitszustand des Torhüters.

Dominik Mathe (14 EM-Tore) sei hingegen schon am Dienstag abgereist, der rechte Rückraumspieler von Paris St. Germain habe Knieprobleme, die schon im Spiel gegen Deutschland einen Einsatz verhinderten. "Nach seiner früheren Knieverletzung und -operation traten seine Beschwerden während des Turniers wieder auf, sie verstärkten sich, so dass er von der EM nach Hause reiste, um sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen", so Erdelyi.