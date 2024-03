Ungarn bindet Nationalcoach Chema Rodriguez

Nicht nur in Deutschland ist man bemüht Klarheit auf der Position des Nationaltrainers zu sorgen. Ungarn hat nun den Vertrag mit Chefcoach Chema Rodriguez vorzeitig und langfristig verlängert.

"Chema Rodriguez arbeitet zu unserer aller Zufriedenheit mit der Herren-Nationalmannschaft, was der Platz", verweist Ungarns Verbandspräsident Ferenc Ilyes und der frühere Bundesligaspieler betont in einer Verbandsmitteilung: "Wir planen langfristig mit Chema, wir sind zufrieden damit, es war unser gemeinsamer Wille, den Vertrag zu verlängern, was auch eine Botschaft und Ermutigung für die bevorstehende Olympia-Qualifikation ist, denn vielleicht trägt auch das zum Erfolg der Mannschaft bei."

Vor heimischer Kulisse in Tatabanya misst sich Ungarn mit Norwegen, Portugal und Tunesien. "Wir setzen große Hoffnungen in den Erfolg der Qualifikationsspiele, auch wenn die Gegner sehr stark sind, aber wir sehen den Schlüssel für die erfolgreiche Zukunft der Nationalmannschaft eindeutig im derzeitigen Personal", so Ilyes.

"Ich arbeite sehr gerne mit den Jungs und in Ungarn, und es ist ein gutes Gefühl, dass sie mir vertrauen", wird Rodriguez zitiert. Der Spanier trainiert das Nationalteam seit 2019, zunächst als Co-Trainer unter Istvan Gulyas bis zum Frühjahr 2022 und anschließend als Chefcoach. Über Platz 8 schaffte man es zur Olympiaqualifikation, Platz 5 bei der diesjährigen Handball-EM war das beste Verbandsergebnis im Rahmen einer Kontinentalmeisterschaft. Das neue Arbeitspapier läuft bis August 2028 - bis nach den Olympischen Spielen von Los Angeles.

Erfolgreiche Karriere

2020 hatte Rodriguez als Klubtrainer Benfica Lissabon übernommen, führte das Team 2022 zum Sieg in der EHF European League. Als Aktiver hatte der Routinier noch zuletzt in Frankreich für den Zweitligisten Saran Loiret gespielt. Davor trug Rodriguez die Trikots von BM Valladolid (1999-2007), BM Ciudad Real (2007-11), Atletico Madrid (2011/12) und Telekom Veszprem (2012-17).

Insgesamt wurde der Rückraumspieler in seinem Heimatland dreimal Meister, viermal Pokalsieger, dreimal Ligapokalsieger und zweimal Supercupsieger. Mit Ciudad Real gewann er zudem zweimal die EHF Champions League und den EHF-Supercup. Mit Veszprem gewann er fünfmal das Double aus Meisterschaft und Pokal sowie zweimal die internationale SEHA-Liga.

Für Spanien absolvierte er 127 Länderspiele und erzielte dabei 159 Tore. Größter Erfolg waren 2005 der Gewinn der Weltmeisterschaft und der Mittelmeerspiele. Darüber hinaus gewann er Silber bei der EM 2006 sowie Bronze bei der WM 2011 und der EM 2014.