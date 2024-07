Ungarischer Erstligist mit internationalen Transfers

Der ungarische Erstligist Tatabanya KC hat sich für den Start in der EHF European League noch einmal verstärkt und internationale Neuzugänge präsentiert.

Für die linke Außenbahn hatte Tatabanya schon Mitte Juni Baptiste Damatrin vom HBC Nantes präsentiert. Auf den Halb-Positionen im Rückraum setzen die Ungarn künftig auf den Serben Milan Golubovic (rechts) und den Polen Damian Przytula (links).

Golubovic spielte letzte Saison mit Vojvodina Novi Sad in der European League, der 23-Jährige konnte zuvor mit Dinamo Pancevo erst internationale Erfahrung sammeln.

Przytula spielte zuletzt mit Gornik Zabrze drei Spielzeiten in Folge in der European League, sammelte zuvor auch mit MMTS Kwidzyn (drei Jahre) in der polnischen Superliga schon Erfahrungen. Er kam auch schon in Polens Nationalteam zum Einsatz.

Ex-Hannoveraner Ugalde ist dort Trainer

In der vergangenen Saison holte Tatabanya in der EHF European League sechs Zähler in der Gruppenphase, verpasste damit aber dennoch die Qualifikation für die Hauptrunde. Die Ungarn gewannen beide Duelle mit Chrobry Glogow und auch das Heimspiel gegen Sporting CP Lissabon. Es war vor allem die Auftaktpleite im Heimspiel gegen CSM Constanta, die das Weiterkommen verhinderte.

Auf nationaler Ebene wurde Tatabanya einmal mehr Dritter hinter den Top-Teams Veszprém und Szeged. Nun hat dort der frühere Recke Cristian Ugalde das Traineramt übernommen.