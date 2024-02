Ungarische Nationalspielerin verlässt Györi Audi ETO

Namhafte Verstärkung für den ungarischen Erstligisten Budaörs: Wie der derzeitige Tabellenfünfte mitteilte, wird man sich ab dem Sommer mit Nadine Szöllösi-Schatzl verstärken.

Die 30-Jährige wurde in München geboren und hat ihre handballerischen Wurzeln bei Mohacs KC. 2010 wechselte sie erstmals zum Topklub Györi Adui ETO. 2012 wurde sie zunächst an Veszprem Barabas KC ausgeliehen, es folgten zwei Spielzeiten bei Erd HC.

Fünf Meistertitel und drei Pokalsiege

Von 2015 bis 2021 spielte sie für den FTC Budapest, anschließend kehrte sie nach Györ zurück. In ihrer Vita stehen fünf Meisterschaften, drei Pokalsiege und zwei Teilnahmen am Finale der EHF Champions League.

"Mein Vertrag läuft im Sommer aus, und das Leben hat meine Pläne verändert, so dass ich mich verändern muss. Ich wollte auf jeden Fall weiter Handball spielen, also haben mein Mann und ich viel darüber nachgedacht, wohin mein Weg als nächstes führen würde. Mit fast zehn Jahren Champions-League-Erfahrung im Rücken warte ich gespannt auf dieses neue Kapitel", wird die Flügelspielerin in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Unter anderem hat der Klub auch den Vertrag mit Luca Szekerczes verlängert, die auch in Deutschland für die TuS Metzingen und den Thüringer HC spielte.

"Es wird sicher ein interessantes Gefühl sein, in einen einfacheren Rhythmus zu wechseln, was den Zeitplan betrifft, aber ich werde nichts von der Leistung verlieren, die ich im Training und in den Spielen gezeigt habe. Ich mag Herausforderungen, jeden Tag finde ich neue Motivation, die mich antreibt. Die Ziele werden andere sein, aber man erwartet immer noch das Maximum von mir", so Szöllösi-Schatzl, die mit mehreren Spielerinnen, allen voran Kinga Debreczeni-Klivinyi schon zusammenspielte.