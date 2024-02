Unfreiwillige Time-Outs: Kobel zwischen Verdruss und Verständnis

Wie nahezu in jedem Bundesliga-Stadion an diesem Wochenende kam es auch beim 1:1 zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund zu Protestaktionen gegen den geplanten Einstieg eines Liga-Investors. Für BVB-Torwart Gregor Kobel Anlass zu Verdruss und Verständnis gleichermaßen.

Die Proteste gegen den geplanten Einstieg eines Liga-Investors und die damit verbundene Abstimmung gehören seit einigen Wochen nun schon zum Tagesgeschäft in der Bundesliga. Die Intensität allerdings nahm zuletzt zu - und das führte auch beim BVB-Auswärtsspiel in Wolfsburg zu zahlreichen Unterbrechungen der Partie, weil Tennisbälle und andere Gegenstände auf den Platz flogen und ein Weiterspielen deshalb zu gefährlich geworden wäre.

Teils unterbrach Schiedsrichter Martin Petersen das Spiel, teils sorgten kurioserweise die übereifrig auf den Rasen laufenden Ordner für die angebrachte Unterbrechung - zum Verdruss beispielsweise von BVB-Keeper Gregor Kobel, dem dadurch eine schnelle Spieleröffnung genommen wurde. Was den Schweizer sichtbar aufregte.

Kobel: "Klar, da sind Emotionen dran"

"Klar, da sind Emotionen dran", sagte der Dortmunder Schlussmann nach der Partie, die aus Sicht des BVB wenig zufriedenstellend ausgegangen war. Das spielerisch magere 1:1 half der Borussia nicht wirklich weiter, auch wenn der Klub im Kalenderjahr 2024 weiterhin ungeschlagen ist (vier Siege, zwei Remis). Einen gewissen Anteil hatten daran sicher auch die vielen Spielunterbrechungen, die es dem BVB noch schwerer machten, den ohnehin unrund laufenden Rhythmus an diesem Nachmittag gewinnbringend einzugrooven.

"Das ist nicht das, was uns fußballerisch am meisten Spaß macht", sagte Kobel zu den Protesten, blieb aber im Ton diplomatisch und sachlich: "Es ist eine Challenge für uns. Du musst dann gucken, dass du warm bleibst. Der Flow geht manchmal dadurch verloren. Aber jeder hat hier bei uns das Recht, sich für seine Sache einzusetzen. Das ist ja auch das Schöne hier. Für uns gilt, es anzunehmen und das Beste daraus zu machen."

Der Wunsch nach einer schnellen Lösung

Äußerte Verständnis für die Fans: Nico Schlotterbeck. IMAGO/osnapix

Mit diesem Tenor blieb der Schweizer beim BVB nicht allein. Auch Innenverteidiger Nico Schlotterbeck wollte mit den protestierenden Fans nicht zu hart ins Gericht gehen. Einen Appell aber sendete der Nationalspieler aus: "Es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir Spieler die Leidtragenden sind. Aber die Fans machen das ja aus einem bestimmten Grund. Mir wäre es ganz recht, wenn die Proteste irgendwann aufhören würden, weil sich die Fans und die DFL an einen Tisch setzen."

Diesen Wunsch äußerte auch Schlotterbecks Trainer Edin Terzic, der sich ebenfalls nach einer "schnellen und zufriedenstellenden Lösung für alle Beteiligten" sehnt, denn: "Keiner stellt sich so das Fußballerlebnis vor. Wir sind alle da, um den Sport zu sehen, um sportlich um Tore und Siege zu kämpfen." Speziell am Samstag seien einige "unschöne Dinge" passiert, sagte der 41-Jährige und meinte damit die Szenen, in denen das Spiel teils noch etliche Sekunden weiterlief, obwohl Bälle und Ordner auf dem Feld waren: "Das war teilweise sehr gefährlich. Ich bin froh, dass da nicht mehr passiert ist."

Terzic: "Wir würden gerne darauf verzichten"

Rein sportlich läuft bei allen Protagonisten der Anpassungsprozess an die Unterbrechungen - auch beim Dortmunder Trainer, der sich an andere Sportarten mit regelmäßigen Time-Outs erinnert fühlt. Niko Kovac, sein Wolfsburger Trainer-Kollege, habe eine Zwangspause dazu genutzt, um das System umzustellen. "Auch wir versuchen taktisch das Beste daraus zu machen", so Terzic, "wir versuchen, unsere Achse schnell an die Linie zu bekommen, um sofort Einfluss nehmen zu können." Auch habe sein Team den Gegner bei einer Standardsituation nach Wiederbeginn durch einen tiefen Pass überraschen wollen. Sein Fazit: "Wir versuchen, gewissenhaft mit den Pausen umzugehen. Auch die Athletik-Trainer sind dabei involviert. Aber wir würden gerne darauf verzichten."