"Unfassbarer Techniker": Angelino hat sein Tief überwunden

Der spanische Leihspieler aus Leipzig hat extrem schwierige Wochen hinter sich.

Irgendwann taugte er zum Sinnbild der Hoffenheimer Krise. Parallel zur Formkurve der TSG bewegte sich auch Angelino von Ende Januar bis Mitte März auf einem nicht für möglich gehaltenen Niveau auf Tiefststand. Völlig verunsichert konnte der Spanier dem Offensivspiel keine Impulse geben, wirkte zudem gerade in der Defensive überfordert und geriet regelmäßig zu einem Sicherheitsrisiko in der Hoffenheimer Hintermannschaft. In sechs Partien nacheinander kassierte der 26-Jährige viermal die kicker-Note 4,5, einmal eine 5, gegen Leverkusen sogar eine 5,5.

Zwei Spiele lang saß der stolze Spanier danach zunächst nur auf der Bank und war von Robert Skov auf der linken Außenbahn abgelöst worden. In Freiburg war Angelino nach seiner Einwechslung noch für den 2:1-Siegtreffer des SC mitverantwortlich gewesen, gegen Hertha BSC (3:1) deutete er zumindest kurz einen Aufwärtstrend an. Gegen Bremen feierte der 26-Jährige seine Rückkehr in die Hoffenheimer Startformation. Seither ist wieder jener Angelino zu sehen, für den Leipzig vor zwei Jahren 18 Millionen Euro an Manchester City überwies und den die TSG im Ringtausch mit David Raum mit Kusshand von RB für diese Saison auslieh.

Kaderabek verhindert weitere Scorerpunkte

Endlich entfaltet der technisch starke Linksfuß wieder seine Wirkung auf der linken Außenbahn und hätte noch deutlich mehr Assists sammeln können als seine Torvorbereitungen Nummer sieben gegen Werder und acht gegen Schalke 04. Und im Spiel gegen den Ball trotzte Angelino im geschickt gestaffelten Verbund mit den Kollegen am Samstag selbst dem Ansturm des FC Bayern (1:1). Auch in München hätte Angelino weitere Scorerpunkte sammeln können, wenn sein Pendant Pavel Kaderabek dessen Flanken verwandelt hätte. Doch einmal drosch der Tscheche den Ball volley übers Tor, ein anderes Mal schoss er aus kurzer Distanz unglücklich den Kollegen Ihlas Bebou an.

"Angelino ist ein unfassbarer Techniker und Fußballer"

"Sie spielen aufgeschlossener, sie sind nicht mehr gehemmt", erklärt und begründet Trainer Pellegrino Matarazzo die Formsteigerung seiner beiden "Joker" auf den Flanken, "Pavel ist ein Spieler, der laufen muss, um in sein Spiel zu kommen, auch die Kopfballduelle gewinnt er, das gibt ihm Selbstvertrauen, und er kommt in seine Abläufe." Komplexer war wohl die Aufgabe, Angelino wieder in die Spur zu bekommen. "Angelino ist auch ein unfassbarer Techniker und Fußballer, ich glaube, die Mitspieler um ihn herum geben ihm jetzt mehr Optionen, in sein Spiel zu kommen", erklärt Matarazzo, "das war ein Thema bei ihm, weil er wenige Optionen hatte. Jetzt werden die Räume anders freigezogen für ihn, sie machen es beide gut." Und liefern nicht nur der TSG viel mehr Variabilität, sondern stellen auch die Gegner wieder vor massive Defensivprobleme.

Ob und wie es mit Angelino nach seiner Leihe im Sommer in Hoffenheim weitergeht, ist offen. Der noch bis 2025 in Leipzig unter Vertrag stehende Techniker wäre gehalts- und ablösetechnisch als feste Verpflichtung kaum zu stemmen für Hoffenheim. Für seine Reputation und seinen Marktwert jedenfalls rückt Angelino die verrutschten Dinge gerade wieder zurecht.