Unfassbarer Fight nach Schreckmoment: Hanfmann in der nächsten Runde

Als letzter Deutscher war Yannick Hanfmann in Runde eins bei den French Open gefordert. Der Lucky Loser musste gegen den Brasilianer Thiago Moura Monteiro in einem denkwürdigen Match ran - nach einem Schreckmoment kippte die Partie - doch der 31-Jährige gab nicht auf.

Nach 4:55 Stunden riss Hanfmann die Arme in den Pariser Nachthimmel - es war geschafft - dabei hätte der Deutsche es so viel einfacher haben können. Doch der Reihe nach - was war passiert?

Als Lucky Loser ins Feld gestartet, traf die Nummer 65 der Welt auf den Brasilianer Thiago Moura Monteiro, Nummer 98. Und eigentlich lief alles wie am Schnürchen, die beiden duellierten sich auf Augenhöhe, Hanfmann reichte in Satz eins und zwei jeweils ein Break, um mit 6:3, 7:5 in Führung zu gehen.

Übler Sturz - Monteiros Comeback

Und auch der dritte Satz schien wieder seinen Lauf zu nehmen, Hanfmann brillierte nicht, spielte aber souverän und schlug in den richtigen Momenten zu. 5:4 und der Deutsche servierte zum Matchgewinn. Doch beim Stand von 15:15 rutschte Hanfmann aus, überdehnte das Knie und flog unter dem Netz durch auf die andere Seite des Courts - ein übler Sturz, von dem er sich zunächst nicht erholte, Monteiro sah seine Chance gekommen, wehrte im folgenden Tiebreak sogar einen Matchball ab.

Und auch danach machten sich neue Kräfte beim Brasilianer bemerkbar, beide Spieler wurden jetzt vom Publikum getragen und nach vorne gepeitscht. "Es waren viele Deutsche da, die haben gepusht. Ich weiß nicht, ob ich es ohne die geschafft hätte", so Hanfmann nach dem Spiel bei "Eurosport".

"Ein unglaubliches Erlebnis"

Doch die brasilianische Gegenseite, euphorisiert vom Sieg von Monteiros Landsmann Thiago Seyboth Wild über Daniil Medvedev unmittelbar zuvor, hielt dagegen. Auch der vierte Satz ging im Tiebreak an den 28-Jährigen, der im Fünften dann auch noch mit 4:1 führte.

Hanfmann aber gab sich nicht auf, fasste plötzlich neuen Mut und gab im Anschluss kein einziges Spiel mehr ab. 6:3, 7:5, 6:7 (6:8), 6:7 (2:7), 6:4 hieß es am Ende und der dritte Deutsche nach Daniel Altmaier und Alexander Zverev zog in Runde zwei ein. "Es ist Wahnsinn, unglaublich, ein unglaubliches Erlebnis", so Hanfmann, der damit erstmals in seiner Karriere bei Roland Garros in die zweite Runde einzieht.

Ohnehin läuft es momentan für den Deutschen, der in der Weltrangliste immer weiter klettert. "Ich versuche, die Welle weiterzureiten", sagte Hanfmann nach der Partie. In Runde zwei trifft er dann auf den an 23 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo.