"Unfassbare Fehler": Fortunas Problem in der Schlussphase

Beim 2:2 gegen Karlsruhe verspielte Fortuna Düsseldorf zum dritten Mal in Folge kurz vor dem Schlusspfiff einen Sieg - Trainer Daniel Thioune sieht kein Kopfproblem.

Fortuna Düsseldorf spielte beim 2:2 gegen den KSC zum dritten Mal in Folge Remis - erneut dürfte sich der Punkt aufgrund eines späten Gegentreffers wie eine Niederlage angefühlt haben. Bereits an den beiden vorherigen Spieltagen gegen Paderborn und Hamburg kassierten die Düsseldorfer jeweils in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich: die späten Tore von Schallenberg sowie Glatzel und nun Hofmann sieben Minuten vor dem Abpfiff kosteten dem Team aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt sechs Zähler - Punkte, welche die Fortuna aus dem unteren Tabellenmittelfeld gebracht hätten.

Die Frage, ob die Spieler ein Kopf- oder Konzentrationsproblem in der Schlussphase haben, verneinte Fortuna-Trainer Daniel Thioune auf der Pressekonferenz. Viel mehr werden aus der Sicht des Coaches in den "entscheidenden Momenten unfassbare Fehler" gemacht. In Karlsruhe unterlief Innenverteidiger Jordy de Wjis ein folgenschwerer Aussetzer, der zum Elfmeter führte und die Badener zurück in die Partie holte.

Düsseldorf unter Thioune noch ungeschlagen

Das Problem mit den späten Gegentoren zieht sich bei den Düsseldorfern bereits durch die gesamte Saison. Bereits zum achten Mal kassierten die Fortunen in der Schlussphase einen Gegentreffer, der Punkte kostete. "Das ist der Grund, warum wir aktuell vielleicht nicht ganz so viele Mannschaften hinter uns in der Tabelle haben", so Thioune, der als Chefcoach der Fortuna aber noch keine Partie verloren hat: vier Remis, drei Siege.