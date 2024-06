"Unfassbare Entwicklung" bei den Dauerkarten des VfL Gummersbach

Der VfL Gummersbach hat in der vergangenen Saison seinen Aufwärtstrend fortgesetzt, sich auf den sechsten Tabellenplatz emporgearbeitet und so das Ticket in den internationalen Wettbewerb gelöst. Die 4.132 Zuschauer fassende Schwalbe arena war in der Rückserie durchgehend ausverkauft und mit Blick auf die Zahlen aus dem Dauerkartenverkauf, dürfte sich diese Serie in der neuen Saison fortsetzen.

Bereits seit Jahren blickt der VfL Gummersbach auf eine positive Zuschauerentwicklung zu seinen Heimspielen in der Schwalbe arena zurück. Zuletzt spielte die Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson dreizehn Mal in Folge in ausverkaufter Halle. In der Zuschauertabelle der Handball Bundesliga bedeuten durchschnittlich 3.987 Besucher zwar nur Platz zwölf, doch angesichts des Fassungsvermögens von 4.132 Zuschauern beträgt die Auslastung über 96 Prozent.

Im kommenden Jahr dürften diese Werte erneut erreicht oder sogar übertroffen werden. Der Dauerkarten-Verkauf läuft für die Oberbergischen jedenfalls bestens, schon jetzt sind über 2.750 Saisontickets verkauft - der Vereinsrekord aus der vorherigen Spielzeit wurde somit bereits jetzt um über 600 Karten übertroffen und das im Frühjahr ausgegebene Ziel erreicht. Für die Zuschauerwertung gibt es nächstes Jahr zudem den Boost eines Highlight-Spiels in der Kölner Lanxess-Arena, die knapp 20.000 Zuschauer fasst.

» VfL Gummersbach nächste Saison mit Spitzenspiel in Köln

Schindler: Unfassbare Entwicklung

Zuletzt dreizehn Mal in Folge ausverkauft: Die Schwalbe arena in Gummersbach. Sascha Klahn

"Das ist eine unfassbare Entwicklung. Wir haben schon in den letzten Jahren immer wieder aufs Neue einen Rekord an verkauften Dauerkarten erzielen können, die Zahlen zur nächsten Saison sind aber absolut außergewöhnlich. Das unterstreicht einmal mehr das Interesse der Menschen am VfL Gummersbach und wir können es jetzt schon kaum erwarten, alle in der neuen Saison in der Schwalbe arena begrüßen zu können", freut sich Gummersbachs Geschäftsführer Christoph Schindler über den Zuspruch der VfL-Fans.

"Jetzt peilen wir die Marke von 3.000 Dauerkarten an. Gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass unsere Halle zur neuen Saison nicht größer wird. Deswegen werden wir uns in den kommenden Wochen Gedanken darüber machen müssen, wie viele Dauerkarten wir überhaupt noch in den freien Verkauf geben werden. Darum sollte sich jeder, der in den nächsten Jahren einen garantierten Platz in der Schwalbe arena haben möchte, ranhalten und sich seine Dauerkarte sichern", appelliert Schindler.