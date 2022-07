"Unfassbar wertvoll": Doorsoun erklärt den "Matchday plus eins"

Sara Doorsoun (30) gehört im deutschen EM-Aufgebot zu den erfahrenen Akteurinnen. Im EM-Spezial von "FE:male view on football" erklärt die Abwehrspielerin ihre Rolle im Kader - und verrät, was diesmal anders ist als bei früheren Turnieren.

Sara Doorsoun weiß, was sie erwartet. Bereits zum dritten Mal nach der EM 2017 und der WM 2019 bestreitet die Abwehrspielerin von Eintracht Frankfurt ein großes Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft. "Diese Zeit nimmt dir keiner mehr", freut sie sich kurz vor Turnierstart im Interview bei "FE:male view on football".

"Mehr Freiheiten und Vertrauen" durch "Matchday plus eins"

Und doch hat sich etwas geändert im Vergleich zu den beiden letzten Turnieren. "Früher war es so, dass man nicht so viel Zeit für die Freizeitgestaltung hatte, sondern dass der ganze Fokus auf dem Turnier lag", berichtet die 36-malige Nationalspielerin im Podcast. Jetzt aber gibt es den sogenannten "Matchday plus eins", der - so Doorsoun - dafür da ist, "dass wir nach dem Spiel immer Zeit für die Familie haben, dass wir freigestellt werden und nicht beim Mittagessen sein müssen. (...) Das wurde für dieses Turnier geändert, wir bekommen mehr Freiheiten und mehr Vertrauen."

Eine Maßnahme, die die turniererfahrene Verteidigerin begrüßt. "Es ist so unfassbar wertvoll, nicht 24 Stunden über Fußball nachzudenken und nicht nur in den Räumlichkeiten des Hotels zu hängen", erklärt sie. "In der Vergangenheit war es schon schwieriger. Man hatte ja Besuch aus der Heimat und dann oft ein schlechtes Gewissen. Was denken die denn? Dass mein Fokus weggeht, wenn ich sie sehe, oder dass ich sie nur in meiner Freizeit treffen will?"

Für das Turnier in England haben sich bereits einige Freunde aus Doorsouns Heimatstadt Köln angekündigt, auch Freundin Lou wird vor Ort sein. "Sie hat mich schon gefragt, ob sie im Trikot auf der Tribüne sitzen muss", verrät Doorsoun mit einem Lachen auf dem Lippen. "Sie meinte dann: 'Gut, dass ihr in weißen Trikots spielt, dann kann ich roten Lippenstift benutzen.' Sie ist also vorbereitet."

Nun aber liegt der Fokus auf der eigenen Vorbereitung und dem Auftaktspiel gegen Dänemark am Freitag (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Mit Doorsoun in der Startelf? "Egal wie viel ich spiele, ich werde mich voll reinhängen", betont die SGE-Akteurin. Außerhalb des Platzes sei es wichtig, dass "jede Spielerin sich ihrer Aufgabe bewusst werden und ihren Beitrag zur Verfügung stellen muss, jede hat ihre eigene Rolle", sagt Doorsoun. Ihre eigene? Auch da lacht Doorsoun: "Ich bin die Animateurin, ich biete immer Pool-Einheiten an."

Warum Doorsoun davon spricht, dass das deutsche Team "erfolgreich sein muss", was sie von der 19-jährigen Jule Brand lernen kann und was sie für die Spiele gegen Dänemark und Spanien erwartet? Jetzt hören im EM-Spezial von "FE:male view on football". Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!

mib