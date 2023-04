"Unfassbar respektlos": Flensburg-Coach Machulla geht eigene Fans an

Zum ungünstigsten Zeitpunkt hat die SG Flensburg-Handewitt erstmals nach 21 Pflichtspielen ohne Niederlage wieder den Kürzeren gezogen. Trainer Maik Machulla geriet nach dem Halbfinal-Aus im Pokal aber vor allem mit den eigenen Fans aneinander.

Als leichter Favorit waren die Flensburger in ihr Halbfinale gegen die Löwen gegangen. Kein Wunder: Seit vier Monaten und damit seit 21 Pflichtspielen hatte die SG zuvor nicht mehr verloren. Am Ende aber stand eine hochverdiente 31:38-Pleite aus Sicht der Norddeutschen. Speziell in der Abwehr fand die Mannschaft von Trainer Maik Machulla einfach kein Mittel gegen Juri Knorr und dessen Mitspieler. Alleine der deutsche Nationalspieler zeichnete für zehn Treffer verantwortlich.

Machulla wurde hinterher bei "Sky" gefragt, warum er in der zweiten Hälfte komplett auf Spielmacher Jim Gottfridsson verzichtet hatte. Seine unmissverständliche Antwort: "Jim ist kein Abwehrchef. Seid ihr der Meinung, dass wir ein Riesenproblem im Angriff hatten? Mensah trifft auch wie er will, Göran Sögard macht ein überragendes Spiel. Ich finde nicht, dass wir alles auf Jim Gottfridsson konzentrieren sollten. Die Mannschaft hat jetzt 21 Spiele in Folge überragende Leistungen gebracht und wir wissen, was wir an Jim haben. Wir haben aber nicht im Angriff die Probleme."

Mads Mensah Larsen machte wie Knorr zehn Treffer, Göran Sögard Johannessen derer fünf. Kapitän Johannes Golla haderte schon im Halbzeit-Interview in der ARD mit fehlendem Flensburger Tempo im Rückzug und hätte gerne "alles" nach dem Seitenwechsel verbessert. Es blieb bei einem frommen Wunsch des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft.

Machulla: "... dann macht mich das wütend"

"Es ist unglaublich bitter", sagte Golla hinterher und fügte an: "Wenn man sieht, wie viele Flensburger mitgekommen sind und was es für ein tolles Event ist - man ist mit großen Träumen und Erwartungen angereist, da wir es viel besser können. Jetzt ist man ziemlich am Boden." Zu diesem Gemütszustand trugen aber offenbar auch die eigenen Fans bei, was Machulla übel aufstieß.

Der Flensburger Trainer nahm kein Blatt vor den Mund und erklärte in Richtung des eigenen Anhangs: "Wenn Einzelne meinen Spielern vorwerfen, nicht alles zu tun und dass sie Herz und Leidenschaft für diesen Verein zeigen sollen, dann macht mich das wütend. Es ist unfassbar respektlos gegenüber meinen Spielern, dass man sich nach dem Spiel hinstellt und ihnen vorwirft, dass sie nicht alles gegeben haben."

Zum bereits sechsten Mal in der 30-jährigen Geschichte des Final-Four-Turniers hieß ein Halbfinale Flensburg gegen Löwen. Mit ihrem ersten Erfolg besiegten die Mannheimer ihren SG-Fluch - was einigen Anhängern wohl so gar nicht passte. Machulla tue es "extrem weh, wenn meine Spieler wütend in die Kabine gehen, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Wir haben heute sicher nicht unser bestes Spiel und alles richtig gemacht, aber wir haben gekämpft. Den Spielern vorzuwerfen, sie hätten nicht alles gegeben, ist eine Unverschämtheit."

Machulla gab seinen Spielern deswegen mit auf den Weg, diese unbegründete Kritik nicht an sich heranzulassen. "Einige kennen das gar nicht, dass man hinterher so beschimpft wird", stellte der 46-Jährige klar, schob aber auch hinterher: "Es ist nur eine kleine Gruppe. Die meisten Fans sind immer für uns da und unterstützen uns."