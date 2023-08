"Unfassbar": Kroos erklärt Bellinghams Reife

Toni Kroos, der im Fußball schon vieles gesehen hat, ist von Jude Bellingham beeindruckt. Nun erklärte er, was Real Madrids Neuzugang von Gleichaltrigen unterscheidet.

Zwei Ligaspiele, drei Tore, eine Vorlage. In Almeria am vergangenen Samstag der große Sieggarant. Viel mehr kann ein Transfer nicht einschlagen, selbst in dieser Größenordnung. Jude Bellingham, stolze 103 Millionen Euro schwer, begeistert Real Madrid. Dazu zählt auch Toni Kroos, der seine Begeisterung in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" zum Ausdruck brachte.

"Das hatte sich in der Vorbereitung" - als Bellingham etwa gegen Manchester United mit einem sehenswerten Heber traf - "schon angedeutet", erinnert sich der 33-Jährige im Zwiegespräch mit seinem Bruder Felix. "Er ist nach so einer kurzen Zeit schon erstaunlich gut integriert", so Kroos über Bellingham.

Insbesondere die Reife des gerade 20-Jährigen imponiert dem Routinier, der das ausführlich erklärt: "Er ist nicht nur physisch unfassbar reif, sondern auch schon sehr weit, wie er Fußball spielt. Er macht keine Harakiri-Sachen wie viele andere in seinem Alter, sondern ist immer klar in seinen Aktionen, er versucht, seine Stärken total auszuspielen. Technische und taktische Fehler sieht man bei ihm wenig", lobt der Weltmeister von 2014, dessen eigene Stärken ebenfalls in diesen Bereichen liegen.

Dass sich Bellingham, bei der Ablösesumme beinahe verpflichtend, schon jetzt als vorerst unverzichtbarer Stammspieler behauptet, hält Kroos für "eine Bereicherung für unser Spiel. Und das heißt was, weil wir keine so ganz blinde Mannschaft sind. Ich hoffe, er macht so weiter", sagt der Stratege, und meint damit auch in Sachen Torgefahr.

Bellingham als Benzema-Nachfolger?

Weil die Königlichen nach dem Abgang von Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema als klassischen Stürmer nur Joselu verpflichtet haben, der qualitativ nicht das Zeug zum Stammspieler hat, agiert Trainer Carlo Ancelotti im 4-4-2 mit Raute aktuell ohne nominellen Stürmer. Umso wichtiger sind Bellinghams Qualitäten, von der Position hinter den Spitzen vorne reinzustoßen und seine Gefährlichkeit auszuspielen.

Mittelfeldmotor Bellingham, eine verkappte Nummer neun? "Über die Länge der Saison werden wir seine Präsenz vorne und seine Tore definitiv brauchen", ist sich Kroos sicher.