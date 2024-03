"Unfassbar, geradezu unglaublich": Pipinsried beklagt Vandalismus

Das Totopokal-Halbfinalduell zwischen dem FC Pipinsried und den Würzburger Kickers hat ein unschönes Nachspiel: Der Bayernligist beklagt Sachbeschädigung.

Die Anhänger der Würzburger Kickers hatten einen erfolgreichen Samstag zu feiern: Das Totopokal-Halbfinalduell mit dem Bayernligisten FC Pipinsried konnte der Regionalliga-Primus mit 1:0 für sich entscheiden, somit konnten die Fans mit dem Finalticket im Gepäck die rund drei Stunden lang andauernde Heimfahrt aus Oberbayern Richtung Unterfranken antreten. Im Endspiel wartet am "Finaltag der Amateure" nun entweder der FV Illertissen oder der FC Ingolstadt.

Doch nach Angaben des Heimvereins aus dem oberbayerischen Pfarrdorf hinterließen einige Gäste - darunter neben den Würzburgern augenscheinlich auch Anhänger des FC Augsburg - ein äußerst unschönes Bild. So beklagt der FCP einen Vandalismus, "der in dieser Art und Weise noch nie in Pipinsried vorgekommen" sei: "Der WC-Container im Gästebereich wurde verwüstet, mit Polizei-feindlichen Parolen beschmiert", heißt es in der Meldung. Vor dem Spiel habe sich der Container noch in einem einwandfreien Zustand befunden.

"Alle arbeiten bei uns ehrenamtlich"

"Es ist unfassbar, geradezu unglaublich. Dieser massive Vandalismus, das hätte ich nicht geglaubt. Alle arbeiten bei uns ehrenamtlich. Jetzt können unsere Mitglieder wieder zig Stunden damit verbringen, den Container in Ordnung zu bringen", so FCP-Präsident Benjamin Rauch zu den Verwüstungen, die der Verein auch auf Bildern dokumentierte.

Nach Angaben des aktuellen Bayernligisten war es nicht der erste Vorfall mit den Würzburgern: Bereits im November 2022, als die Kickers in einem Meisterschaftsspiel der Regionalliga zu Gast waren, hätten Anhänger der Unterfranken auf der Anfahrt nach Pipinsried auf der Autobahn eine Toilettenanlage verwüstet. Der Fanbus wurde daraufhin von der Polizei zur Spielstätte eskortiert.