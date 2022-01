Unfall beim Teambuilding: Team Kanada muss Trainer tauschen

Kurzfristig muss die Eishockey-Nationalmannschaft Kanadas für das Olympiaturnier in Peking den Trainer wechseln. Claude Julian hat sich ausgerechnet bei einer Teambuilding-Maßnahme verletzt.

Julien wird durch Jeremy Colliton ersetzt. Dies teilte der kanadische Verband am Sonntag mit, bei medizinischen Untersuchungen sei festgestellt worden, dass der verletzte Head Coach den Flug nach Peking nicht antreten könne.

Beim olympischen Turnier ist Kanada in der Vorrunde einer der Gegner der deutschen Mannschaft. Die beiden treffen am 10. Februar (14.10 Uhr MEZ/ZDF) aufeinander. Zudem sind die USA und Gastgeber China in der Gruppe A.

Unfall geschah in Davos

Julien hatte sich die Verletzung bei einer Teambuildingmaßnahme im Trainingslager in Davos zugezogen. "Er hat schon so viel Arbeit in diese Mannschaft und die Vorbereitung investiert. Wir werden alles investieren, diese Arbeit fortzusetzen", sagte Colliton, der im November als Trainer der Chicago Blackhawks aus der NHL entlassen worden war.