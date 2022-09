Unfall beim Grillen: BVB-Stadionsprecher Dickel im Krankenhaus

Borussia Dortmund hat beim Champions-League-Auftakt einen prominenten Ausfall zu beklagen: Stadionsprecher Norbert "Nobby" Dickel hat sich verletzt.

Der 60-Jährige hat sich bei einem Grill-Unfall am Sonntag so sehr verletzt, dass er im Heimspiel am heutigen Dienstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FC Kopenhagen passen muss.

"Ich bin im Krankenhaus", berichtete Dickel am Dienstag in einem Video auf seinem Instagram-Kanal und zeigte sich mit dicken Verbänden um beide Unterschenkel. "Am Sonntag habe ich gegrillt und den Gasgrill angemacht. Es gab eine Verpuffung, und ich habe mich an meinem Schienbein (...) ziemlich verbrannt. Deshalb muss ich hier im Krankenhaus bleiben."

Comeback gegen Schalke?

Es gehe ihm "schon wieder etwas besser", sagte Dickel und kündigte mit Blick aufs kommende Bundesliga-Heimspiel an: "Ich hoffe, nächste Woche Samstag, wenn es gegen die Blauen geht, bin ich wieder dabei." Am 17. September (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfangen die Dortmunder den FC Schalke 04 zum Revierderby.

Als Spieler war Dickel 1986 vom 1. FC Köln zum BVB gewechselt und mit der Borussia 1989 - nach einem Doppelpack von ihm im Finale gegen Werder Bremen (4:1) - DFB-Pokal-Sieger geworden. Nach seinem verletzungsbedingten Karriereende mit nur 28 Jahren blieb der ehemalige Stürmer dem BVB in anderen Funktionen treu - unter anderem als Stadionsprecher.