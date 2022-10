"Unfair und ungerecht": FC Zürich will Play-off-Modus abschaffen

Der FC Zürich geht gegen die geplante Einführung von Play-offs in der Super League vor. Der "Stadtclub" hat bei der SFL einen entsprechenden Antrag eingereicht.

In der Schweizer Super League soll die Meisterschaft ab 2023/24 mittels Play-offs entschieden werden. Nach einer jahrelangen Diskussion in der Swiss Football League (SFL) hatten sich die Vertreter der 20 Profiklubs im Mai mit großer Mehrheit (16:4) für die Änderung des Spielsystems und eine Aufstockung des Fußball-Oberhauses von zehn auf zwölf Teams entschieden.

Doch Ruhe kam nie rein in dieses Thema, Fans protestieren seit Monaten in den Stadien. Und nun wagt ein Verein einen nächsten Schritt: Der FC Zürich beantragt die Abschaffung des Play-off-Modus! Die geplante Einführung solle aufgehoben werden, Play-offs im Fußball seien "sportlich unfair und ungerecht", heißt es in einer Mitteilung des Tabellenletzten.

"Bei Play-off-Spielen am Ende einer Saison können Zufall, Verletzungssituation, gesperrte Spieler, Krankheiten (Corona), Schiedsrichter- und VAR-Entscheide etc. eine beeinflussende Rolle spielen. Der Modus muss klar, unkompliziert und für alle nachvollziehbar sein", teilte der FCZ am Donnerstag mit.

Außerdem seien die Reaktionen der Fans auf die geplante Einführung eines Play-off-Modus "äußerst negativ". "Die Meinung unserer Fans zu ignorieren, widerspricht unserem Verständnis, wie man mit unseren wichtigsten Bezugspersonen umgeht", heißt es weiter.

Das "Schottische Modell"

Als Alternative schlagen die Stadtzürcher das sogenannte "Schottische Modell" vor, das mit zwölf Teams folgendermaßen funktioniert: In der ersten Phase finden drei Runden mit je elf Spielen pro Klub statt. Danach werden die Mannschaften in eine Championship Group (Plätze 1-6) und eine Relegation Group (Plätze 7-12) aufgeteilt. In dieser zweiten Phase wird in beiden Gruppen je eine Runde mit fünf Spielen pro Klub durchgeführt. Die Klubs der Championship Group spielen um den Meistertitel und um die Europacup-Plätze. Die Klubs der Relegation Group spielen gegen den Abstieg, wobei der Letztplatzierte direkt absteigt und der Zweitletzte eine "Barrage" gegen den Zweitplatzierten der Challenge League spielt. Das Modell sieht damit insgesamt 38 Spielrunden vor.

Geplante Play-offs um Meistertitel und Europacup-Plätze

Das von der SFL geplante Spielsystem ab 2023/24 soll dagegen so aussehen: Zuerst tragen alle zwölf Klubs ein Heim- und Auswärtsspiel gegeneinander aus (Grunddurchgang mit 22 Spieltagen), im Anschluss folgen Heim- und Auswärtsspiel zwischen den Klubs auf den Rängen 1 bis 6 und 7 bis 12 (Finaldurchgang mit zehn Spieltagen). Nach somit 32 Spieltagen folgt die dritte Stufe mit Entscheidungsspielen um den Meistertitel, um europäische Startplätze und gegen den Abstieg.

Neben dem FCZ hatten übrigens nur YB, der FC Luzern und Thun gegen die Liga-Reform gestimmt.