Unerwarteter Wechsel: Wunderlich hat seinen Frieden gefunden

Beim 1. FC Kaiserslautern hat sich eine Baustelle aufgetan, mit der keiner gerechnet hat. Die Gründe von Mike Wunderlich für die Rückkehr zu Viktoria Köln sind nachvollziehbar. Die Roten Teufel verlieren aber mehr als einen grandiosen Fußballer.

Für Mike Wunderlich hat sich in diesem Sommer ein Kreis geschlossen und ein Traum erfüllt. Er war zurück in der 2. Liga - nach elf Jahren. In der Saison 2010/11 avancierte der gebürtige Kölner im Dress des FSV Frankfurt zu einem beachtenswerten Zweitliga-Mittelfeldspieler. Schon nach der Hinrunde standen fünf Tore und fünf Vorlagen auf seinem Konto. Der Sprung in die Bundesliga schien für den hochveranlagten und damals 24-jährigen Spielmacher nur eine Frage der Zeit. Dann jedoch sackte er in ein tiefes Loch. Ein Burn-out bremste ihn aus. Wunderlich ging es schlecht, körperlich und mental. Sein Vater Franz Wunderlich, damals Sportlicher Leiter, heute Sportvorstand bei Viktoria Köln, holte ihn zurück in die Heimat. Erst NRW-Liga, dann Regionalliga, später 3. Liga statt der großen Fußball-Bühne. Dafür wurde er DER Spieler der Viktoria. 324 Pflichtspiele mit 190 Toren und 92 Vorlagen sagen alles aus. Weitere werden jetzt folgen.

Zweite Liga - wenn nicht sogar noch höher

Mit dem FCK spielte er seit diesem Sommer wieder in der Liga, in der er rein an seinen fußballerischen Qualitäten gemessen seine ganze Karriere hätte verbringen müssen. Wenn nicht sogar noch höher. "Was damals war, hat mich lange beschäftigt", sagt Wunderlich vor dem Saisonstart der laufenden Spielzeit, "ich habe lange gewartet, um noch einmal in die 2. Liga zurückzukehren. Dafür habe ich den Wechsel nach Kaiserslautern gemacht, um das vielleicht noch einmal zu erleben. Umso schöner, dass es geklappt hat." Den Weg dorthin hat er selbst maßgeblich gesteuert. Ohne Wunderlich wären die Lauterer womöglich noch ein Drittligist. Wunderlich war der Führungsspieler beim Aufstieg. Im Spätherbst seiner Karriere spulte der Spielmacher das immense Pensum von 36 Spielen in der Startelf ab, erzielte sieben Tore und legte acht vor - das wichtigste durch Daniel Hanslik in der Relegation beim entscheidenden 2:0-Rückspielsieg in Dresden.

Wirklich zufrieden war Wunderlich nie in seiner sportlichen Laufbahn. Er strebte immer nach Größerem, wie er selbst mehrfach betonte. "Inneren Frieden wird man bei mir wohl nie finden - vielleicht im Sommer, wenn wir die Sache zu Ende gebracht haben", sagte Wunderlich im April, als er mit dem FCK kurz vor dem Aufstieg stand. Die Sache wurde bekanntermaßen erfolgreich zu Ende gebracht. Den Frieden scheint er also gefunden zu haben, sonst würde er kaum freiwillig eine Etage tiefer gehen.

Vater Franz spielt erneut entscheidende Rolle

"Nach der Saison werde ich voraussichtlich mit dem Fußball kürzertreten, daher möchte ich mich schon ein wenig auf die Zeit nach der Fußballkarriere vorbereiten, in der ich die Firma meines Vaters übernehmen werde", erklärt Wunderlich seinen Wunsch nach der Vertragsauflösung in Kaiserslautern. Neben dem Faktor, dass Wunderlich wieder in die Nähe seine Kinder wollte, spielte sein Vater wie schon bei der ersten Heimkehr vor elf Jahren also wieder eine entscheidende Rolle. Dass der vor drei Wochen noch gar nicht im Bilde möglicher Gedankenspiele war, darf bezweifelt werden. Damals war seine Antwort auf eine Frage im kicker-Interview, ob eine Rückkehr seines Sohne möglich sei, recht deutlich. "Nein, das Thema ist abgehakt."

Schnelllebig ist das Fußballgeschäft eben. Abgehakt ist nicht die Rückkehr, dafür die 2. Liga. Dort hat er noch einmal seinen Stempel hinterlassen. Das erste Tor des FCK nach dem Aufstieg gelang Wunderlich, drei weitere ließ er an den ersten acht Spieltagen folgen. Als Joker legte er am 17. Spieltag, dem 2:1 in Düsseldorf, noch einen Treffer vor. Es wird sein letztes Spiel für den FCK bleiben. Ein erfolgreiches. Stichwort innerer Frieden.

In der Startelf stand Klement

Trotz der guten Leistungen zu Saisonbeginn musste sich Wunderlich von seinem Stammplatz verabschieden. Kaiserslautern hatte im Transferfinale im Sommer Philipp Klement vom VfB Stuttgart verpflichtet, den Schuster fortan in der Startelf bevorzugte. Wunderlich ist ehrgeizig, er will spielen, immer. Dass genau das nicht mehr der Fall war, dürfte beim jetzigen Wechsel eine nicht zu vernachlässigende Rolle gespielt haben.

"Das ist natürlich ein Härtefall. Doch auch wenn er nicht in der Startelf steht, stellt er sich voll in den Dienst der Mannschaft. Er ist der Erste, der von der Bank aufspringt, um die Jungs zu pushen. Er ist immer mit Herzblut dabei", sagte Schuster vor einigen Wochen. Tagtäglich machte es Wunderlich seinem Trainer schwer. Volle Konzentration, voller Einsatz, in jeder Trainingsübung, sei die noch so "popelig", betonte Schuster. Die Arbeitsmoral des Offensivkünstlers ist genauso beeindruckend wie die physische Verfassung des in vier Monaten 37-Jährigen. Schusters Worte sagen auch viel über den Menschen Wunderlich aus. Bei den Fans uns in der Kabine ist der Routinier unheimlich beliebt. Nicht nur spielerisch reißt sein Wechsel eine immense Lücke in Kaiserslautern, auch die Kabine hat einen wichtigen Typen verloren. Und die Mannschaft ihren Vizekapitän.

FCK muss Abstriche machen

Es war für den FCK natürlich eine Luxussituation, einen Spieler diesen Formats als Back-up in der Hinterhand zu haben. Doch es war eben auch die einzige wirkliche Alternative als Spielmacher zu Klement. Es ist nahezu unmöglich, das Paket aus seiner Erfahrung, der spielerischen Klasse und dem Führungsanspruch mit nur einem Ersatz zu kompensieren. Der FCK muss Abstriche machen. Die Mannschaft ist ein eigeschworener Haufen und wird auch ohne Wunderlich harmonieren. Doch die verlorene spielerische Klasse sollte Geschäftsführer Thomas Hengen möglichst adäquat ersetzen. Ein Ausfall oder ein Formtief Klements würde die Lauterer sonst vor ein größeres Problem stellen. Doch viele Spielmacher diesen Formats werden im am 1. Januar startenden Transferfester nicht auf dem Markt sein.