Unerwarteter Neuzugang: Jeffrey Malcherek wird für die SG Wattenscheid 09 spielen

Die SG Wattenscheid 09 ist in diesem Winter eifrig auf dem Transfermarkt aktiv. Alles andere als geplant war aber, dass ab sofort der regionalligaerfahrene Jeffrey Malcherek ein Teil des Oberligisten sein wird.

Oberliga Westfalen Startseite

Spieltag

Tabelle

Transfers

Jeffrey Malcherek will es wieder wissen. Nach einem im Mai erlittenen Kreuzbandriss arbeitete der 1,90 Meter große Defensivspieler zuletzt auf ein Comeback hin, das eigentlich in der Regionalliga geplant war. In dieser Spielklasse lief er 31-mal in der West-Staffel und einmal in Bayern auf. Wie jetzt bekannt wurde, wird Malcherek aber in die Oberliga Westfalen wechseln und zwar zur SG Wattenscheid 09. Auf Vermittlung des dortigen Physiotherapeuten Matthias Kunde hatte sich der gebürtige Dortmunder an der Lohrheide fitgehalten.

Dann ging alles ganz schnell, wie der Neuzugang erzählt: "Nach einer Woche, in der ich den Verein und das Team kennenlernen konnte, gefiel es mir so gut, dass ich dem Coach signalisiert habe, dass ich mir gut vorstellen könnte, für den Verein zu spielen." SGW-Trainer Christian Britscho ist das sehr recht: "Er wird uns helfen, die Defensive zu stabilisieren. Wir haben da einen richtig guten Spieler an Land ziehen können, bei dem wir alle froh sind, dass er sich trotz etlicher Angebote für uns entschieden hat. Das spricht ja auch ein bisschen für uns und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden: "Jeffrey ist ein gestandener Regionalligaspieler. Wir können als Verein von ihm und seiner Erfahrung nur profitieren. Ich persönlich glaube, das wird sehr gut passen." Qualitativ, aber auch quantitativ: "Wir haben uns bewusst dazu entschieden, den Kader etwas breiter aufzustellen. Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Situation in der Pandemie", so Pozo y Tamayo.