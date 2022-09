"Unersetzlich": Rodriguez vor 100. Länderspiel für die Schweiz

Ricardo Rodriguez wird heute eine magische Marke knacken. Der Schweizer steht vor seinem 100. Länderspiel.

Anfang Juni waren die Eidgenossen in Tschechien mit einer 1:2-Niederlage in die Nations League gestartet, zwei weitere Pleiten (0:4 in Portugal, 0:1 gegen Spanien) sollten folgten. Nun, fast vier Monate später, ist die Scharte des Fehlstarts ausgewetzt. Nach den Erfolgen gegen Portugal (1:0) und jüngst in Spanien (2:1) kann die Schweiz den Klassenerhalt in der Liga A mit einem Remis gegen Tschechien in St. Gallen (Dienstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) klarmachen.

Am Samstag gegen Spanien in der Halbzeitpause vom Platz gemusst hatte Ricardo Rodriguez. Nach einer Woche mit Fieber hatte ihm nach 45 Minuten die Luft gefehlt. "Es geht mir besser, ich bin fit", sagte Rodriguez auf der Pressekonferenz am Montag, auf der er nicht zufällig anwesend war. Vielmehr wurde der ehemalige Wolfsburger gezielt ausgewählt, weil er vor einem ganz besonderen Spiel steht - seinem 100. Länderspiel.

"Stolz und glücklich"

"Er hat einen großen Verdienst um diese Nationalmannschaft, er ist unersetzlich auf der linken Abwehrseite", sagte Nationaltrainer Murat Yakin über Rodriguez. Beide saßen auf der Pressekonferenz nebeneinander. Rodriguez selbst sagte in seiner ruhigen Art und Weise: "Das bedeutet mir viel, ich bin sehr stolz und glücklich, dass ich das geschafft habe."

Sein Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft hatte der Verteidiger am 7. Oktober 2011 bei der 0:2-Niederlage in der EM-Qualifikation in Wales gegeben. Als er zurückblicken soll, sagt Rodriguez: "Es gibt so viele positive Sachen. Die WM- und EM-Teilnahmen sind das Größte für die Nati. Und dass ich immer dabei und zum Glück wenig verletzt war. Negatives gibt es nicht so viel."

Ruhig, zuverlässig, abgeklärt - so kann man den heute 30-jährigen Zürcher wohl am besten beschreiben. Beim FC Turin trägt er die Kapitänsbinde, in der Nati ist er auch ohne das "Bändeli" eine wichtige Säule. "Wir wollen siegen. Jeder Sieg ist wichtig für die Mannschaft", unterstrich Rodriguez - Profi durch und durch - vor seinem 100. Länderspiel.

Siebter Schweizer im Hunderter-Klub

Er ist übrigens erst der siebte Schweizer, der die magische Marke knackt. Heinz Herrmann (118), Alain Geiger (112), Stephan Lichtsteiner (108) und Stephane Chapuisat (103) gehören zum Klub der Hunderter; im aktuellen Team sind es Xherdan Shaqiri (106) und Granit Xhaka (104), der heute seinen 30. Geburtstag feiert. Fehlt also nur noch ein Sieg, um den Tag für die Schweizer perfekt zu machen.